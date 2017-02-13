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Автор Юрий Носовский

Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке

Общество » Семья » Здравоохранение

Комиссия по борьбе со лженаукой РАН издала меморандум против гомеопатии. То, что рекомендации этой комиссии весьма напоминают меры, предпринятые в 1940-х годах в СССР против "лженауки генетики", — еще полбеды. Хуже, что многие аргументы противников гомеопатии сомнительны с точки зрения их же собственного подхода, являясь не столько задекларированной "опорой на факты", сколько откровенной спекулятивной догматикой. Желающие могут ознакомиться с данным меморандумом на официальном сайте вышеупомянутой комиссии.

таблетки
Фото: архив Pravda.Ru

Похоже, российские "борцы со лженаукой" явно решили "быть впереди планеты всей", выдвинув проект таких мер, которые без преувеличения могут называться лишь драконовскими. Вместо американской практики возложить решение о применении якобы сомнительных лекарств исключительно на пациентов, в России предлагается запретить преподавание гомеопатии в государственных медицинских вузах, использование ее методов врачами государственных больниц, тотальное исключение указанных лекарств из любых "протоколов лечения" и, соответственно, прекращение оплаты их по линии ОМС.

Видимо, они основывались в своей инициативе на исторический опыт части своих предшественников из ВАСХНИЛ, в 1948 году под руководством печально известного академика Лысенко объявивших лженаукой генетику. Потом за ней чуть позже последовала кибернетика — "продажная девка империализма", что вызвало отставание СССР в этих важнейших отраслях знания.

Но даже поверхностное ознакомление с текстом документа комиссии способно вызвать, как минимум, удивление. Например, как "борцы со лженаукой" склонны понимать основополагающие принципы гомеопатии:

д) "Принцип индивидуального лечения". Некоторые гомеопаты настаивают на том, чтобы гомеопатическое средство обязательно подбирать пациенту "индивидуально", с учетом совокупности заявленных им "симптомов" и личных особенностей. Не все гомеопаты разделяют эту точку зрения: многие популярные гомеопатические препараты являются безрецептурными и продаются массово в аптеках.

Простите, но этот самый "принцип индивидуальности лечения" является не каким-то маловлиятельным мнением "некоторых гомеопатов", а фундаментальным постулатом этой лечебной системы! В силу чего, кстати, проверка гомеопатических лекарств и невозможна по критериям, применяемым к обычным лекарствам. Последние ведь для доказательства вожделенной "доказанной эффективности" должны эту эффективность проявлять, как минимум, на значимом большинстве пациентов. То есть если та же но-шпа снижает давление, так это и должно происходить после ее приема практически каждым человеком.

А вот по настоящему квалифицированный подбор гомеопатических таблеток проводится в первую очередь по "конституциональным типам" людей. Врач должен попасть в десятку с подбором лекарства к отдельному больному. Но для доказательной медицины это, разумеется, аргументом не является. Хотя при таком подходе скоро могут появиться требования оценки правильности, скажем, тех или иных философских теорий, общественных представлений с точки зрения ядерной физики, например, а не философско-гуманитарных традиций.

Да, реально немало гомеопатических препаратов назначается симптоматически — вроде многочисленных средств против простуды и гриппа. Но это же делается не от хорошей жизни! Подавляющее большинство врачей-практиков даже краткосрочных курсов специализации по гомеопатии не проходит в силу элементарного отсутствия времени. Вот для них фирмы-производители готовят, грубо говоря, "гомеопатические коктейли", смешивая в одном растворе или таблетках иногда штук по десять разных отдельных препаратов. В надежде, что на один тип пациентов подействует один компонент, на другой — следующий и т. д. Что чаще всего и происходит на практике.

Кроме того, гомеопатия популярна далеко не только в России. Показательная статистика на этот счет:

В своей практике гомеопатические лекарственные средства используют более 50 процентов врачей в Индии, 40 процентов — в Великобритании, 32 процента — во Франции, 25 процентов — в Германии, 22 процента — в Австрии. В десяти странах Европы гомеопатия входит в систему здравоохранения, в семи странах — покрывается страховкой, а треть населения использует гомеопатические препараты.

Не слишком ли много в мире развелось "лжеученых"?

А вот еще цитата из Меморандума комиссии РАН: "Априорно постулированные "принципы гомеопатии" являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины".

Но насчет "ненаучных исходных принципов" — это ведь не только к гомеопатии относится! Скажем, в знаменитой восточной медицине и акупунктуре таким принципом является циркуляция по каналам (меридианам) тела некой "жизненной энергии ци", при упоминании о которой любой западный ученый только поморщится. Что ничуть не мешает широчайшему применению этих методик во всем мире.

Кстати говоря, ценность гомеопатических лекарств еще и в том, что они, помимо прочего, очень дешевы в сравнении с большинством обычных. Это особенно актуально сейчас, когда цены в российских аптеках довольно высоки.

В этой связи нельзя не согласиться с мнением, высказанным в интервью Pravda.Ru президентом Российского гомеопатического общества Владимиром Мищенко:

"Скорее всего, как говорил классик, в каждом общественном явлении ищи интересы одного человека, группы или целого класса. Я предположу, что на рынке лекарственных средств произошла подвижка — крупные фармкомпании стали терять эти доходы".

Так можно ли назвать по-настоящему научным подход, при котором шельмуется всё, что не укладывается в известные той или иной научной школе механизмы? Ведь даже во вполне добропорядочной с точки зрения западной науки кибернетике есть такое замечательное понятие, как "черный ящик". То есть механизм, точное устройство которого нам неизвестно, но зато имеется общее представление о том, как им надо управлять и для чего он предназначен.

Одним словом, если что-то работает (а гомеопатия работает, иначе ее бы давно перестали применять, исходя из элементарных рыночных законов), то надо это принять как данность. Если есть желание, можно и попытаться разобраться в механизмах работы ценного метода. А когда считаешь ненаучной блажью постулаты творцов эффективного метода, лучше вспомнить бессмертные слова Шекспира: "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". Но не шельмовать то, чего не понимаешь, с усердием, достойным средневековой инквизиции.

Остается лишь приветствовать позицию минздрава России, который не стал рубить сплеча, но предложил провести квалифицированную дискуссию по проблеме.

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