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Автор Олег Артюков

Эта музыка будет вечной: Сборная Германии по футболу займется правами человека в России

Политика » Партии

Сборная Германии по футболу возьмется за мониторинг прав человека в России, обещают немецкие спортивные чиновники. Происходящее является уже каким-то дурным дежавю. Ведь и перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году были примерно такие же заявления.

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По словам менеджера сборной Германии по футболу Оливера Бирхоффа, "мы определенно не будем закрывать глаза на нарушения". Под "мы" подразумеваются и Немецкий футбольный союз, и сборная. 

Менеджер сообщил, что члены делегации Немецкого футбольного союза ясно изложат свое мнение по вопросам соблюдения прав человека в России при общении с членами оргкомитета чемпионата мира по футболу и чиновниками Российского футбольного союза, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью Бирхоффа газете Express.

Критике подвергнется также проблема использования допинга и хулиганское поведение фанатов, рассказал менеджер бундестим. При этом он не уточнил, в какой еще форме выразится недовольство немецких спортивных функционеров и членов сборной Германии.

При этом Бирхофф призвал не ждать, что спорт "решит проблемы, решать которые должна политика". "Однако спорт может строить мосты, а благодаря медийному представительству - направлять лучи прожекторов на темы, над которыми следует задуматься и которые надо решать", - сказал он.

В общем, это интервью стало еще одним в череде нападок на на российских спортсменов и нашу страну. Кампания практически без перерыва тянется уже более года, то затухая, то разгораясь с новой силой. Сейчас очередной виток - после доклада комиссии Ричарда Макларена 9 декабря.

Вновь поднята тема переноса чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России в 2018 году. Напомним, ранее с такой инициативой выступали американские сенаторы и британские спортивные чиновники. Аргументировали они это "агрессивным поведением" России.

После того, как руководство ФИФА отвергло возможность переноса чемпионата по такому поводу, идея на время отошла на второй план. Сейчас ее реанимировали - теперь уже под предлогом невозможности проведения соревнований подобного уровня в стране, где якобы существовала государственная программа использования допинга спортсменами.

Вне всяких сомнений, кампания будет продолжена. Тем более, прецеденты уже имеются. Да и опыт есть.Сейчас уже подзабылся размах кампании по дискредитации России перед зимней Олимпиадой в 2014 году.

Тогда, напомним, в Сочи отказались приезжать президент Германии Йоахим Гаук и вице-президент Европейской комиссии Вивиан Рединг - под предлогом нарушений прав человека в нашей стране. И список не приехавших на Олимпиаду не ограничивался только двумя этими политиками.

В августе 2013 года The New York Times опубликовала обращение 300 спортсменов и общественных деятелей, которые призвали к бойкоту Олимпиады в Сочи. Среди подписавшихся были конькобежец Блейк Шеллерупа и фигурист Грег Луганис.  К  ним присоединился британский писатель и актер Стивен Фрай.

"Пусть Олимпиада проходит где угодно, хоть в штате Юта или в Лиллехаммере, но Путин не должен получить одобрения цивилизованного мира", - написал он.

Тогда, напомним, дело было не в допинге, в законе, запрещающим пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Дня не проходило, чтобы в западной прессе не появлялась публикация о невыносимых страданиях людей нетрадиционной ориентации в России. Но что характерно, по завершении Олимпиады тема невыносимых страданий в одночасье практически исчезла. 

Теперь Олимпиада-2014 вновь на слуху, но по другому поводу. Остается подождать результатов обещанных проверок. И реакции, если они окажутся совсем не такими, как в заранее вынесенных вердиктах. Что-то, впрочем, подсказывает, что никакой особой реакции не будет... 

Секрет (Полишинеля) раскрыл летом нынешнего года Гарри Каспаров, горячо поддерживавший отстранение сборной России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

"Олимпийские игры, благодаря диктатурам ХХ века, стали мероприятием политическим, и обсуждение вопроса о дисквалификации сборной России, конечно, является формой санкций", - поведал он.

При этом нет никаких свидетельств, чтобы бойкоты спортивных соревнований приносили какие-либо политические дивиденды их инициаторам. Но почему-то по сей день считается, что это эффективный способ давления.

Насчет эффективности - вопрос. А вот глупость неоспорима.

Темы допинг доклад Ричард Макларен Олимпиада в Сочи чемпионат мира по футболу
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