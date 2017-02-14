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Автор Антон Куликов

Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"

Политика » Партии

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров уже несколько лет не появляется в России. Но время от времени выступает как эксперт с рассуждениями о текущей политической ситуации и советами, что делать дальше.

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Архивное фото

Впрочем, сейчас значительную часть своего времени Гарри Кимович уделяет президенту США Дональду Трампу. Хотя по большей части сводятся его рассуждения к тому, почему нынешний хозяин Белого дома это практически американский Владимир Путин.

Вот, например, из недавнего интервью американскому либеральному сайту Vox следует, что Трамп "абсолютно некомпетентный президент с диктаторскими замашками и опасными советниками, и вполне возможно, что он находится под воздействием враждебных внешних сил".

Особо ломать голову над тем, что это за враждебные силы, не приходится, поскольку буквально в следующем предложении речь заходит о президенте России. Каспаров никоим образом не пытается оспорить утверждение о вмешательстве России в американские выборы — напротив, всячески подчеркивает, что таковое имело место.

Для него "досье с российским компроматом" на Трампа не вульгарная подделка, а "невероятно обличительная улика", пусть даже наполовину правдивая. Экс-чемпион советует "собрать улики, проследить за деньгами, выяснить, где конфликт интересов, какие есть русские связи, семейные сделки и так далее — дабы как следует подготовиться к импичменту 45-го президента США.

Для бывшего "лидера российской оппозиции" (как его в середине 2000-х именовала западная пресса) нет ничего хуже, чем даже намек на нормализацию отношений между Россией и США. Следует заметить, Каспаров здесь не одинок, о чем "Правда.Ру" ранее сообщала.

Еще одна тема, затронутая в интервью, — болезнь Владимира Кара-Мурзы-младшего. "Есть подозрения, что его отравил кто-то из путинского окружения или из числа его союзников", — сообщает интервьюер. Сам Каспаров, впрочем, в ответе на эту тему рассуждать не стал - что даже удивительно.

Зато ее вполне уверенно подхватил сенатор Джон Маккейн (сторонником которого — и почему-то Рональда Рейгана — в анонсе статьи назван Гарри Каспаров). В понедельник в издании USA Today вышла статья сенатора, в которой сказано, что Кара-Мурза борется за свою жизнь, отравленный неизвестным веществом, "скорее всего, по указанию российского режима, который считает нравственность слабостью и препятствием для национального величия".

"Путинская Россия — наш противник и этическая противоположность", — сообщает сенатор читателям одного из крупнейших американских изданий. По его словам, Россия намерена разрушить сложившийся после Второй мировой войны миропорядок, при котором США достигли "обширных богатств и власти".

Но точка зрения таких людей как Маккейн понятна. Они защищают интересы своей страны так, как их понимают — как бы причудливо, скажем так, их рассуждения не выглядели. Другое дело, зачем это Каспарову и его единомышленникам. Сам он в интервью говорит, что "когда я жил СССР, образ США как сияющего города на холме и светоча надежды для всех угнетенных был для меня вполне реален". Пребывание в рядах ВЛКСМ этому, надо полагать, никак не мешало.

Судя по политической карьере Гарри Кимовича, веру эту он хранит и по сию пору, что в Соединенных Штатах весьма ценят. Стоит ли удивляться тому, что эта карьера здесь в России не заладилась?

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