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Автор Олег Артюков

Рижская Лолита взялась за российских демократов

Политика » Партии

В парламенте Латвии создана депутатская группа, которая будет контактировать с российской оппозицией. Не исключено, что результатом станет появление очередного демократического форума, на сей раз в Риге.

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Марш латвийских националистов. Архивное фото

Почему демократического? Потому что очевидно, что далеко не вся оппозиция в России заслуживает того, чтобы с ней сотрудничали латвийские депутаты. С точки зрения самих латвийских депутатов, конечно.

Вообще же, о намерении создать подобную группу было объявлено в середине декабря прошлого года. С инициативой выступила председатель комиссии сейма Латвии по европейским делам Лолита Чигане. Как она объяснила тогда, идея возникла во время совместного заседания комиссий латвийского парламента по европейским и иностранным делам.

Само заседание было посвящено докладу о внешней политике Латвии, с которым министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выступил перед депутатами позже, в январе этого года. Но еще в декабре 2016-го Чигане, ссылаясь на доклад, заявила о необходимости уделять внимание сотрудничеству с гражданским обществом и неправительственным сектором в России.

Сама инициатор создания группы относится к нашей стране, выражаясь политкорректно, критически. Настолько критически, что если бы возникла нужда, то и в ногу бы себе выстрелила — если не останется другого способа досадить "путинской России".

Известно, например, какую большую роль в латвийской экономике играл российский транзит, который в настоящее время фактически исчез — в первую очередь благодаря "мудрой" политике властей прибалтийского государства. Но Лолита Чигане по этому поводу не унывает: "Угрозы России прекратить транзит угля через Ригу ударит по железнодорожным перевозкам и портам, но позволит легче дышать, как в буквальном, так и в переносном смысле". Стоит ли после этого удивляться, насколько остро в Латвии стоит проблема оттока трудоспособного населения?

Не менее колоритный персонаж возглавил депутатскую группу. Юрис Вилюмс прославился своими выступлениями в сейме на латгальском языке. Это диалект латышского из восточной части страны. Впрочем, некоторые лингвисты считают его отдельным языком. Пояснения необходимы, поскольку своих коллег Вилюмс ставит в тупик — они его попросту не понимают.

Еще один забавный момент — для создания группы требуется поддержка как минимум пяти депутатов. В итоге ровно столько и набралось. Команда подобралась могучая. Правда, с большими коммуникационными проблемами с русскоговорящими жителями Латвии. И почему так получается, что судьбой российской демократии и правами человека в нашей стране озабочены депутаты-националисты?

Впрочем, пока создание группы выглядит некой формальностью. В общем, в Евросоюзе не делают тайны из того, что собираются и дальше уделять большое внимание развитию контактов с российскими либералами и гражданским обществом. Хотя едва ли стоит их разделять, поскольку это одни и те же люди.

Ранее Pravda.Ru сообщала о форумах российской либеральной оппозиции — в Берлине, Хельсинки, Вильнюсе. Не секрет и тесные связи некоторых российских оппозиционных организаций с "Европейским альянсом либералов и демократов" (фракция европейских либеральных партий в Европарламенте).

В этой связи создание депутатской группы в латвийском сейме выглядит скорее "галочкой в графе". Теперь и в Риге могут сказать — мол, и у нас есть такая структура.

Будет ли от нее практическая польза? В начале было высказано предположение, что, возможно, либеральная оппозиция в России обзаведется еще одним форумом. Уточнение — все может быть, если латвийское правительство раскошелится. А вот здесь есть основания для сомнений. Разве что Брюссель не станет учить жить, а поможет материально.

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