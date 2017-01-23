Трамп прочитал прощальную записку Обамы

Президент США Дональд Трамп прочитал записку, оставленную для него Бараком Обамой в ящике рабочего стола Овального кабинета в Белом доме.

Фото: АР

Как сообщает ТАСС, об этом президент сказал, выступая перед приведением к присяге высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. "Я зашел в Овальный кабинет и нашел это прекрасное письмо от президента Обамы. С его стороны написать мне письмо было замечательно", — заявил Трамп, добавив, что содержание записки разглашать не станет.

Отметим, оставлять послание в ящике рабочего стола в Овальном кабинете от имени уходящего президента США своему преемнику — давняя традиция. Текст письма знают только автор и адресат.

Напомним, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, церемония прошла в Вашингтоне возле Капитолия. До этого Барак Обама очень долго давал то последнюю пресс-конференцию, то последний твит, то брифинг, то последнее обращение к нации.

Так прощальная запись президента США Барака Обамы в Twitter установила рекорд по числу лайков и ретвитов за все время существования аккаунта. Как сообщил Cnet, твит 44-го президента США ретвитнули более 710 тысяч пользователей, а более 1,4 миллиона поставили лайк.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные", — написал уходящий президент. 10 января Барак Обама обратился с прощальным посланием к народу США, в конце которой не сдержался от слез. Он поблагодарил жену и дочерей за поддержку.

Отметим, ранее представитель штаба Трампа Шон Спайсер заявил, что глава государства собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы.

"В первый день после инаугурации он (Дональд Трамп — ред.) подпишет целый ряд приказов", включая те, которые "отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией (Барака Обамы — ред.) за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", — заявил Спайсер в интервью телеканалу ABC.

Между тем, в конгрессе уже заявили: если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США.

Шифф отметил, что принятых мер против России недостаточно. По его словам, если Трамп предпримет шаги, чтобы отменить санкции против РФ, на усилении режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

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