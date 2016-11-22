Военное сотрудничество США и Филиппин сдулось?

Представители вооруженных сил США и Филиппин решили проводить меньше совместных учений и сократить их масштаб. Кроме того, стороны договорились уменьшить число задействованных в них американских военнослужащих. Об этом сообщает Рейтер.

Фото: AP

Союзники теперь будут уделять больше внимания гуманитарному сотрудничеству и операциям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, нежели традиционным военным учениям и подготовке. Если за два последних года в совместных учения приняли участие порядка пяти тысяч американских солдат, то впредь их количество будет "небольшим".

После переговоров представитель вооруженных сил Филиппин, бригадный генерал Реституто Падильи сделал официальное заявление. Он отметил, что между двумя государствами будет продолжено близкое сотрудничество "в областях, имеющих центральное значение для национальных интересов и интересов безопасности обеих стран".

Продолжится взаимодействие и по соглашению о расширении сотрудничества в области обороны (EDCA). Однако, как передают СМИ, здесь также будет сокращено число воздушных судов и военнослужащих, сменяющихся на базах Филиппин. Сейчас, по некоторым данным, на острове Минданао в качестве советников находятся около сотни военных из штатов. Кроме того, в стране находятся военные атташе из других государств.

Ранее стало известно, что Филиппины больше не будут закупать оружие у США. Лидер государства отметил, что будет искать более надежного партнера. Кроме того, Дурте высказался против присутствия иностранных войск в своей стране. Он заявил, что США могут "забыть" о Соглашении о расширении оборонного сотрудничества (EDCA) с Филиппинами, если он останется у власти. Он намерен вывести американский военный контингент из страны к концу своего президентского срока — к 2022 году. При этом заменен он никакими другими войсками зарубежных государств не будет. Читайте об этом в статье: Филиппины отказались от американского оружия.

Как писала Правда. Ру, Филиппины вслед за Россией хотят выйти из соглашения по Международному уголовному суду. Об этом заявил президент страны Родриго Дутерте. Кроме того, он сказал, что Филиппины первыми поддержат порядок, который создадут Россия и Китай. Подробнее читайте в материале: Прощай, Гаага! Филиппины выйдут из МУС вслед за Россией.

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