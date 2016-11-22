Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Военное сотрудничество США и Филиппин сдулось?

Мир » Северная Америка » США и Канада

Представители вооруженных сил США и Филиппин решили проводить меньше совместных учений и сократить их масштаб. Кроме того, стороны договорились уменьшить число задействованных в них американских военнослужащих. Об этом сообщает Рейтер.

Военное сотрудничество США и Филиппин сдулось?
Фото: AP

Союзники теперь будут уделять больше внимания гуманитарному сотрудничеству и операциям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, нежели традиционным военным учениям и подготовке. Если за два последних года в совместных учения приняли участие порядка пяти тысяч американских солдат, то впредь их количество будет "небольшим".

После переговоров представитель вооруженных сил Филиппин, бригадный генерал Реституто Падильи сделал официальное заявление. Он отметил, что между двумя государствами будет продолжено близкое сотрудничество "в областях, имеющих центральное значение для национальных интересов и интересов безопасности обеих стран".

Продолжится взаимодействие и по соглашению о расширении сотрудничества в области обороны (EDCA). Однако, как передают СМИ, здесь также будет сокращено число воздушных судов и военнослужащих, сменяющихся на базах Филиппин. Сейчас, по некоторым данным, на острове Минданао в качестве советников находятся около сотни военных из штатов. Кроме того, в стране находятся военные атташе из других государств.

Ранее стало известно, что Филиппины больше не будут закупать оружие у США. Лидер государства отметил, что будет искать более надежного партнера. Кроме того, Дурте высказался против присутствия иностранных войск в своей стране. Он заявил, что США могут "забыть" о Соглашении о расширении оборонного сотрудничества (EDCA) с Филиппинами, если он останется у власти. Он намерен вывести американский военный контингент из страны к концу своего президентского срока — к 2022 году. При этом заменен он никакими другими войсками зарубежных государств не будет. Читайте об этом в статье: Филиппины отказались от американского оружия.

Как писала Правда. Ру, Филиппины вслед за Россией хотят выйти из соглашения по Международному уголовному суду. Об этом заявил президент страны Родриго Дутерте. Кроме того, он сказал, что Филиппины первыми поддержат порядок, который создадут Россия и Китай. Подробнее читайте в материале: Прощай, Гаага! Филиппины выйдут из МУС вслед за Россией.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Учения США и Южной Кореи: КНДР готова ответить ядерным ударом
Темы США учения военные Филиппины
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Самые эффективные разгрузочные дни
Красота
Самые эффективные разгрузочные дни
Что пить во время диеты?
Красота
Что пить во время диеты?
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA
Прошлое
Судьба наследия рюриковичей — в одной печати
Практика
Опасная работа: Собачьи профессии в полиции
Читательский топ
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президента Петра Порошенко не пригласили в Белый дом на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Шоу-бизнес
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Россия
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Озвучены настоящие потери СССР в Великой Отечественной войне
Кино
"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"

Европейского зрителя потряс фильм-разоблачение лауреата премии "Оскар" Оливера Стоуна.

"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"
За Донбасс воюют люди со всего мира
Украина
За Донбасс воюют люди со всего мира
Россия
Крымчане уже забыли, что такое Украина
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер Юрий Носовский Варшава созывает антироссийских "партизан" Юрий Носовский Александр Широкорад Колчак в очереди за Маннергеймом Александр Широкорад
Комментарии
Анатолий Мартынов(Facebook) Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
MartovaOlga Марина Юденич: Украина - театр абсурда, а мы - зрители
Pavel Chausskiy Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Саныч Сан Не от мира сего: "Каспаровцы" и "ходорковцы" поругались из-за Крыма
Саныч Сан СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
анатолий карась Советская война в Египте: Как это было
Oleg Seleznev Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Trender2012 "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
счастливчик здоровый Советская война в Египте: Как это было
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?