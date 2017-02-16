Разведка США скрывает данные от "неблагонадежного" Трампа

Американские спецслужбы скрывают некоторые данные от президента США Дональда Трампа, боясь, что конфиденциальная информация попадет в прессу или будет скомпрометирована. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Дональд Трамп. Фото: AP

Например, Трампу не рассказывают о способах, которыми добывается информация. От него скрывают, как ведется разведдеятельность в отношении иностранных государств.

Как отмечает издание, сотрудники разведки и ранее скрывали от президента и конгрессменов информацию, чтобы сохранить свой источник в тайне, но при этом раскрывали содержательную часть данных. Однако в прошлом такое поведение не было вызвано подозрениями в неблагонадежности главы государства.

Напомним, во время предвыборной кампании Трампа американские чиновники обвинили его команду в контактах с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Трамп назвал утечки в СМИ о "связях с российской разведкой" преступлением, передает РИА "Новости".

Также СМИ сообщили, что Трамп планирует поручить миллиардеру Стефану Файнбергу контролировать деятельность разведорганов. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на собственные источники в администрации. Белый дом пока не подтвердил эту информацию официально.

О чем говорит такая скрытность? Как ответит на недоверие Трамп? На вопросы "Правды.Ру" ответил генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай Леонов.

Что это значит для Трампа?

С ходу могу только сказать, что в политической борьбе Соединенных Штатов люди не гнушаются решительно ничем. И ложь, в том числе исходящая якобы от разведывательных источников, является обычным инструментом этой внутриполитической борьбы. В свое время разведка докладывала, что якобы в Ираке есть оружие массового уничтожения. Произошла целая война, убиты сотни тысяч людей, а оказалось, что ничего там не было и вся эта истерика была просто придумана для достижения определенных политических целей.

Американский истеблишмент готов на что угодно, лишь бы сохранить свое влияние в стране, свой вес, свои жирные куски в бюджете Соединенных Штатов, в первую очередь это, конечно, военно-промышленный комплекс. Разведкой можно помыкать, как угодно. Поэтому в данном случае могут быть самые обыкновенные фальсификации, которые будут пущены в ход, чтобы скомпрометировать нежелательного человека.

Так что в США, очевидно, наступает кризис политической системы. Этот кризис был еще при Картере, который тоже пытался тихонько облагородить лицо Соединенных Штатов в мире. И как только Картер пошел на подписание договора с Панамой о передаче Панамского канала, на него так же обрушился шквал всякого рода обвинений, которые привели к тому, что он потерял возможность переизбраться на второй срок.

Не подвергнет ли Трамп реформированию разведку, чтобы она работала в его интересах?

Дело в том, что в рамках президентских полномочий он может значительно изменить характер американской разведки. Если мы вспомним того же Картера, то он в свое время запретил американской разведке заниматься физической ликвидацией неугодных политических лидеров за рубежом. Картер посылал спецкомиссии по излишне громоздкой деятельности ЦРУ, сокращал численность аппарата ЦРУ, рекомендовал им больше заниматься анализом, чем бесконечным и всеобъемлющим сбором информации отовсюду. Но, как вы знаете, это тоже вызвало недовольство. И как только во власть приходили другие, более крутые правые, типа Рейгана, при первом посещении ЦРУ он заявил, что восстанавливает все прежние права, привилегии, численность разведки, — так он укреплял свой авторитет в этих спецслужбах. Так что такого рода борьба всегда была и будет.

Чем это кончится? Не хочется вспоминать судьбу Кеннеди, Линкольна. Но политическая борьба против Трампа не сиюминутная и не однодневная. Это будет долгая политическая борьба, ориентированная на две главные цели: не допустить второго срока Трампа и всячески тормозить все его инициативы с помощью юридических структур, с помощью тех законов, которые в Соединенных Штатах ограничивают роль и волю президента страны.

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