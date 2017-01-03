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Источник Правда.Ру

Американская телеведущая после извинений опять оскорбила Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

"Психически неуравновешенным" назвала избранного президента Дональда Трампа американская телеведущая и актриса Рози О' Доннелл. Чтобы "остановить политика", у Америки осталось менее трех недель, написала она на своей страничке в Twitter.

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Это далеко не первый выпад в сторону как самого Трампа, так и его семьи со стороны популярной телеведущей. Как сообщала Правда.Ру, в начале декабря О' Доннелл пришлось извиняться перед супругой Трампа Меланией за публикацию в социальной сети бестактного комментария по поводу здоровья её сына Бэррона.

Напомним, телеведущая в своем микроблоге опубликовала ссылку на видео из YouTube с подборкой фрагментов с участием десятилетнего Бэррона. При этом она написала в своем ретвите "Бэррон Трамп страдает аутизмом?".

Запись популярной в США телеведущей быстро распространилась в соцсетях и стала поводом к домыслам и комментариям касательно здоровья десятилетнего мальчика.

В ответ Мелания Трамп наняла адвоката, который потребовал от YouTube удалить ложный материал, пообещав в противном случае обратиться в суд. В письме было указано имя О'Доннелл, но без угроз в адрес телеведущей, отмечает TMZ. 

Позднее сервис YouTube удалил нелицеприятное видео и принес свои извинения. Видеоролик, в частности, включал фрагмент, где Бэррон стоит рядом с отцом Дональдом Трампом во время его победной речи после президентских выборов. Пользователи Twitter обратили внимание на уставший вид подростка.

Поздравление с Новым годом опубликовал в своем Twitter избранный президент США Дональд Трамп. При этом не забыл он и своих врагов.

"Поздравляю с Новым годом всех, включая многих моих врагов и тех, кто боролся со мной, проиграл и теперь не знает, что делать. Любви!" - написал Трамп в своём микроблоге.

Напомним, 8 ноября кандидат от республиканцев миллиардер Дональд Трамп победил на всеобщих президентских выборах в США, опередив свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Несмотря на огромные претензии и обиды Обама и Клинтон признали поражение демократов. Однако при этом противники Трампа, и в первую очередь, уходящий президент США, продолжают настаивать на то, что победа республиканцу досталась благодаря "руке Кремля" и "российским хакерам".

Кстати, 20 января 2017 года Дональд Трамп выступит на церемонии инаугурации с речью, которую пишет сам. Об этом сообщил  в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов.

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Темы Дональд Трамп Рози О' Доннелл
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