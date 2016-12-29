Трамп назвал "предателем" своего бывшего советника Болтона

Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в предательстве. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Трамп приводит в шок Белый дом

Президент США призвал не допустить публикацию книги Болтона, поскольку в ней, по его словам, содержаться секретные данные. Такого же мнения придерживаются и эксперты из Белого дома.

Болтон еще в октябре 2019 года заявил, что намерен написать книгу о своей работе на посту советника президента Соединенных Штатов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Дональд Трамп сам писал себе речь на инаугурацию.

Избранный президент США Дональд Трамп сам пишет свою инаугурационную речь, с которой выступит на церемонии в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов.

"По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой, — сообщил историк. — Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением".

Также Трамп заявил, что процесс передачи власти идет не так гладко, как ему бы хотелось, однако лично ему нравится интеллигентность президента Обамы и его готовность налаживать личные контакты, передает ТАСС.

Кстати, ранее Трамп заявил, что "порвал" бы Обаму на выборах.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он мог бы победить меня. Он может говорить что угодно, но я заявляю: никогда!" — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее действующий президент Штатов в интервью CNN заявил, что смог бы выиграть выборы в 2016 году, если бы имел право баллотироваться.

Насчет предстоящей инаугурации, которая пройдет 20 января, миллиардер уже высказал пожелания. Он хочет сделать ее рекордной и опять же обойти Обаму.

"Мы все это сделали вместе! Я надеюсь, что движение сторонников поедет в Вашингтон 20 января на инаугурацию. Давайте установим абсолютный рекорд", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По оценкам полиции, за церемонией инаугурации президента Барака Обамы в 2013 году наблюдали от 600 до 800 тысяч человек.

Между тем спецслужбы США и полиция американской столицы считают, что обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать самой сложной подобной операцией в современной истории.

Идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США 8 ноября. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. Спецслужбы считают, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против реализации предвыборных обещаний республиканца, передает ТАСС.