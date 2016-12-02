Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов

Избранный президент США Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в прошлом месяце, провел серию телефонных переговоров с иностранными лидерами, которые заставили понервничать американских и зарубежных дипломатов, пишет Взгляд со ссылкой на The New York Times.

Фото: AP

К примеру, газета упоминает выраженное Трампом восхищение в адрес "одного из деспотов", особенно долго, по мнению издания, пребывающего у власти, — президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, в разговоре с пакистанским премьер-министром Навазом Шарифом миллиардер выразил надежду на посещение Пакистана — страны, визита в которую президент Обама избегал на протяжении почти восьми лет пребывания в должности, говорится в статье. А в конце диалога Трамп назвал пакистанского премьера "потрясающим парнем".

А к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй Трамп и вовсе обратился с бесцеремонным приглашением: "Дайте мне знать, если окажетесь в США".

Переговоры Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ проходили в присутствии лишь еще одного представителя США — его дочерью Иванкой. Это, как указывает NYT, расходится с обычной практикой переговоров, утвержденной госдепартаментом США.

После этих инцидентов Белый дом выступил с предложением оказать Трампу "профессиональную помощь". Пресс-секретарь Джош Эрнест призвал Трампа следовать регламенту госдепартамента в планировании и проведении встреч с иностранными лидерами.

Как ранее писала Правда. Ру, переговорил избранный президент штатов и с Петром Порошенко. Вот только команда Трампа не придала значение его первому разговору в качестве президента с главой Украины. Пресс-служба Трампа даже не стала публиковать релиз о нем, хотя до этого рассказала о беседе миллиардера с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в Киеве разговором гордятся.

С Владимиром Путиным Трамп переговорил о вызовах и угрозах, стоящих перед Россией и США, также главы государств затронули стратегические экономические вопросы и историю отношений двух стран, насчитывающую свыше двух столетий. Об Украине они не говорили.

Также он пообщался с китайским лидером Си Цзиньпином. Они обсудили дальнейшее сотрудничество. После этого эксперты высказали предположение, что будет решен вопрос по спорным территория в Южно-Китайском море.

Кстати, возмущение политологов вызвала и реакция Трампа на смерть Фиделя Кастро. Миллиардер поздравил кубинских американцев со смертью Кастро и выразил надежду, что Куба наконец может стать свободной страной. Он назвал бывшего лидера страны жестоким диктатором и обвинил его в убийстве граждан собственной страны.

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