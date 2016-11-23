Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Китай заберет у Украины чернобыльскую "зону отчуждения"

Мир » Бывший СССР » Украина

Китай хочет начать строительство в Чернобыле. Об этом пишут украинские СМИ. Две энергетические корпорации из Китая — GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corporation (CCEC) заявили, что хотят возвести в зоне отчуждения солнечную электростанцию.

Чернобыль
Фото: AP

Строительство может начаться уже в будущем году. Мощность станции может превысить 1 гВт. Это в два раз больше всей генерации солнечных станций, которые сейчас работают на Украине.

Генподрядчиком будет компания ССЕС, а GCL-SI предоставляет консультации и услуги по планированию, а также фотоэлектрические сооружения. Глава совета директоров GCL-SI Шу Хуа рассказал, что этот проект — один из ключевых шагов в международной стратегии корпорации.

Информацию о строительстве уже подтвердили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Однако сроки и мощность станции комментировать не стали.

Кстати, ранее представители корпораций встречались с министром экологии Украины Остапом Семераком и сообщили о готовности вложить в проект более $1 млрд.

Зона отчуждения — 30-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС. Свободный доступ туда запрещен. Территория подверглась сильному загрязнению после аварии на ЧАЭС.

Как писала Правда. Ру, находиться в зоне отчуждения опасно и сейчас. По словам экспертов, период распада радиации составляет десятки тысяч лет, поэтому это все лишь выдумки, что там стало безопасно жить. Природа не может "переварить" радиацию так быстро. Специалисты уверены: там не просто нельзя жить, но нужно даже прекратить экскурсии в ЧАЭС и не позволять вывозить предметы за пределы зоны. А людей, которые этим занимаются, сажать за решетку. Однако некоторые из эвакуированных жителей в последние годы возвращаются на эту территорию. Люди уже заселились в заброшенные дома и завели хозяйство. Подробнее читайте в материале: Находиться в Чернобыльской зоне опасно и спустя 30 лет после катастрофы.

Тем временем Украина больше не хочет платить России 200 миллионов долларов в год за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Киев взял в США кредит в 260 миллионов долларов, чтобы возвести сухое хранилище в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Сейчас там существует лишь хранилище мокрого типа — оно не предназначено для долговременного хранения. После появления информации о строительстве забеспокоились ведущие организации европейской атомной промышленности. Они считают, что проект противоречит нормам ядерной безопасности и создает серьезные риски аварий.

Также с этого года на базе зоны отчуждения создаётся Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


30 лет трагедии Чернобыля: как Землю спасали от "звезды Полынь"
Темы Китай Чернобыльская АЭС авария на Чернобыльской АЭС
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Самые эффективные разгрузочные дни
Красота
Самые эффективные разгрузочные дни
Что пить во время диеты?
Красота
Что пить во время диеты?
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Америка
Никарагуа: К процветанию без дяди Сэма
Евросоюз
Россия глобалистам: Меняйтесь или погибнете
США и Канада
Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA
Читательский топ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"

По словам экспертов, в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода.

Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банки
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Наука и техника
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Украина
Порошенко объяснил, почему не ввел на Украине военное положение
Мир
Украина и Литва ответят за хамство первыми
Происшествия
СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности

По данным Министерства обороны РФ, в Крыму похищены двое военнослужащих российской армии. Их вывезли на территорию Украины.

СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству
Наука и техника
Лингвисты назвали самый сложный в мире язык
Любовь Степушова (Люлько) Россия глобалистам: Меняйтесь или погибнете Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер Юрий Носовский Варшава созывает антироссийских "партизан" Юрий Носовский
Комментарии
Arifhan Iskandarov Астану предложили переименовать в Нурсултан или Назарбаев
Kerri Lonsdeyl Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Саныч Сан Астану предложили переименовать в Нурсултан или Назарбаев
Alexander Vlasov Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Мохаммед Дж Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Мохаммед Дж США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Сергей Булавинов(Mail.Ru) Россия глобалистам: Меняйтесь или погибнете
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?