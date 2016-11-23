Китай заберет у Украины чернобыльскую "зону отчуждения"

Китай хочет начать строительство в Чернобыле. Об этом пишут украинские СМИ. Две энергетические корпорации из Китая — GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corporation (CCEC) заявили, что хотят возвести в зоне отчуждения солнечную электростанцию.

Фото: AP

Строительство может начаться уже в будущем году. Мощность станции может превысить 1 гВт. Это в два раз больше всей генерации солнечных станций, которые сейчас работают на Украине.

Генподрядчиком будет компания ССЕС, а GCL-SI предоставляет консультации и услуги по планированию, а также фотоэлектрические сооружения. Глава совета директоров GCL-SI Шу Хуа рассказал, что этот проект — один из ключевых шагов в международной стратегии корпорации.

Информацию о строительстве уже подтвердили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Однако сроки и мощность станции комментировать не стали.

Кстати, ранее представители корпораций встречались с министром экологии Украины Остапом Семераком и сообщили о готовности вложить в проект более $1 млрд.

Зона отчуждения — 30-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС. Свободный доступ туда запрещен. Территория подверглась сильному загрязнению после аварии на ЧАЭС.

Как писала Правда. Ру, находиться в зоне отчуждения опасно и сейчас. По словам экспертов, период распада радиации составляет десятки тысяч лет, поэтому это все лишь выдумки, что там стало безопасно жить. Природа не может "переварить" радиацию так быстро. Специалисты уверены: там не просто нельзя жить, но нужно даже прекратить экскурсии в ЧАЭС и не позволять вывозить предметы за пределы зоны. А людей, которые этим занимаются, сажать за решетку. Однако некоторые из эвакуированных жителей в последние годы возвращаются на эту территорию. Люди уже заселились в заброшенные дома и завели хозяйство. Подробнее читайте в материале: Находиться в Чернобыльской зоне опасно и спустя 30 лет после катастрофы.

Тем временем Украина больше не хочет платить России 200 миллионов долларов в год за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Киев взял в США кредит в 260 миллионов долларов, чтобы возвести сухое хранилище в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Сейчас там существует лишь хранилище мокрого типа — оно не предназначено для долговременного хранения. После появления информации о строительстве забеспокоились ведущие организации европейской атомной промышленности. Они считают, что проект противоречит нормам ядерной безопасности и создает серьезные риски аварий.

Также с этого года на базе зоны отчуждения создаётся Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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