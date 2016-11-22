Министр культуры Украины заявил о "недостатках в генетике" жителей Донбасса

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что в городах юго-востока Украины часть населения является "завезенной". А потому украинская культура там продвигается медленно.

"Ситуация, сложившаяся на востоке и юге, - пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные (города). Черкассы - славный гетманский и Шевченков край. Сам город Черкассы наполовину завезенный. Почему? Потому что боялись шевченковского духа. Это была технология Советского Союза", - заявил министр в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Так он ответил на вопрос о причинах медленного распространения украинской культуры в юго-восточной части Украины.

"Пропасть сознания" Нищук собирается устранять при помощи "развития культуры", сообщает украинское издание "Вести".

"Это книга, детское воспитание, много художественных мероприятий, кино и так далее. Сейчас мысоздали Институт книги, закупили почти на 40 миллионов книг для распространения по Украине", - сообщил министр.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о скандале, разразившемся после откровений "врача" Александра Чернова.

В эфире одного из украинских телеканалов она поделился "достижениями" в убийстве своих пациентов, раненых ополченцев с Донбасса, в бытность работы там реаниматологом одной из больниц. Безо всякого опасения (даже после предупреждения ведущей о том, что программа идет в прямом эфире) Чернов поделился с аудиторией своим "опытом" по умерщвлению попавших ему для лечения раненых ополченцев, в бытность его реаниматологом городской больницы Енакиево.

А в октябре в Киеве запретили показ польского фильма "Волынь" о преступлениях украинских националистов во время Второй мировой войны Лента снята по книге польского писателя Станислава Сроковского, которая рассказывает о событиях так называемой Волынской резни.

Действие фильма разворачивается с февраля 1943 года, когда украинские боевики из Организации украинских националистов (ОУН) начали акцию по уничтожению польского населения Волыни.

Карательные операции достигли апогея 11 июля 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами трагедии стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики.

Летом этого года польский Сейм принял решение, которым преступления боевиков ОУН - УПА против поляков на Волыни названы геноцидом, а 11 июля стал Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида.

Ранее Нищук выступал с инициативой отмечать окончание Второй мировой войны в Европе траурным Днем памяти жертв советской оккупации и установить его на 8 мая.