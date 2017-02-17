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Источник Правда.Ру

Под Авдеевкой прогремел мощный взрыв: есть погибшие

Мир » Бывший СССР » Украина

На позициях ВСУ под Авдеевкой прогремел взрыв. Погибли пятеро силовиков, еще семь ранены. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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По данным разведки ДНР, днем в пятницу на позициях украинских силовиков — на оружейном складе ВСУ в селе Опытном — сдетонировал боекомплект мин.

Напомним, накануне сообщалось, что в трех километрах от бывшего донецкого аэропорта также произошел взрыв. Осколки снарядов достигли Авдеевки, и, по словам Басурина, чтобы скрыть свое преступление, боевики ВСУ обстреляли город, обвинив в этом ополченцев.

"Для отвлечения внимания от данного факта украинские боевики открыли огонь по окраинам Авдеевки. Со стороны Авдеевского коксохима в сторону переезда "Мельница" выехали шесть танков и отправились к дачам на "Виноградники". Рассредоточившись в районе карьера и дач, противник с 17.45 произвел несколько выстрелов по многоэтажным не жилым домам Авдеевки", — цитирует его ТАСС.

Также СМИ сообщили, что с позиций под Авдеевкой дезертируют военные. По подсчетам представителей минобороны ДНР, их насчитывается 21.

"Только за эту неделю из подразделений бригады сбежал 21 военнослужащий ВСУ", — пояснил Басурин.

Представитель Минобороны ДНР также отметил, что ВСУ решило сменить 72-ю бригаду на 28-ю, чтобы не потерять с позором оставшихся бойцов.

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