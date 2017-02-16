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Источник Правда.Ру

На Украине ввели режим ЧС из-за дефицита угля

Мир » Бывший СССР » Украина

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС из-за тяжелой ситуации в энергосистеме. Она связана с острым дефицитом угля антрацитовой группы из-за блокады радикалами поставок из Донбасса.

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Источник фото: Pravda. Ru

25 января п﻿редставители так называемых добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Блокаду объявили бессрочной. Свои действия радикалы объяснили тем, что нужно прекратить торговые связи с ДНР и ЛНР.

Министр энергетики Игорь Насалик объяснил, что чрезвычайный режим предусматривает управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, использующих антрацит. Приоритет закрепляется за атомной энергетикой, а количество энергоблоков ТЭС, работающих в "горячем резерве" (для их мгновенного подключения к энергосети в случае отключения энергоблоков АЭС), будет сокращено с 1000 МВт до 500 МВт. Все это, по его словам, позволит снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тысяч тонн в месяц.

При этом министр энергетики Игорь Насалик допустил веерные отключения потребителей электроэнергии.

По данным НЭК "Укрэнерго", запасы антрацита на складах электростанций страны составляют 842 тысячи тонн, этого хватит на 40 суток. Режим ЧС будет действовать один месяц.

Добавим, что премьер Украины Владимир Гройсман назвал действия по блокированию поставок недопустимыми и направленными на "подрыв экономической ситуации в стране". Он призвал протестующих разблокировать вагоны с углем.

Как сейчас складывается ситуация, Pravda. Ru рассказал президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Насколько тяжелая ситуация? Что предполагает режим ЧС?

Действительно, получается, что не хватает угля или газа. И то и другое покупать надо. На сегодняшний момент просто предполагается веерное отключение, такое уже было в 1990-е годы. Это касается провинций. Киев отключать не будут. В основном страдает провинция плюс маленькие и средние предприятия. Понятно, что крупные предприятия никто отключать не будет тоже.

Насколько реально закупить уголь за рубежом?

Закупить можно все что угодно, только нужна валюта. Можно и в США купить уголь, и даже в России, но нужны доллары. Тратить их не хотят, потому что золотовалютный резерв очень маленький, а без долларов не продают. У нас тут получилось, что в ДНР и ЛНР мы покупали за гривну, а покупать даже у США надо в долларах. Такие постоянные противоречия есть. Так что приняли решение экономить электроэнергию методом отключения.

Намного дешевле из Донбасса уголь?

Статистики такой не существовало и не существует. Так что на сегодняшний момент угадать нельзя. Просто разница в валюте. Потому что одно дело — гривна, она всегда под рукой, а доллары нет.

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