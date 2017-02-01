Украинский активист: Жители Донбасса - предатели, они заслужили смерть

Активист Автомайдана Сергей Поярков заявил, что мирные жители Донецкой и Луганской народных республик заслужили обстрелы.

"Киев проводит спецоперацию именно в тех областях, где люди не ценили то, что они были на Украине. И я не могу сказать, что они безвинно страдают", — заявил политический комментатор в эфире телеканала "112 Украина". По его мнению, жители Донбасса "наказаны за свою вину".

Напомним, военная обстановка на Донбассе резко обострилась. Украинские силовики нанесли мощные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Новороссии и жилым кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки и Докучаевска.

Из-за боевых действий была повреждена линия электропередач, питающая Авдеевский коксохимический завод и сам город. Также была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и другие населенные пункты.

В результате массированных атак пять мирных жителей погибли, десять ранены. ВСУ стреляют по жилым многоэтажкам прямой наводкой, снаряды дробят несущие стены. Повреждены больше двадцати домов, линия электропередач, обесточена Донецкая фильтровальная станция. Такие разрушения в последний раз здесь видели в 2014 году. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков.

"Обстреливают круглосуточно. Не важно, ночная или дневная у них смена. Такое впечатление, что они должны выполнить определенную "норму" снарядных выстрелов, включая выстрелы из "Градов".

ОБСЕ (Организация по бе­зо­пас­нос­ти и сот­руд­ни­чест­ву в Европе. - Ред.) - юридический ноль. Я их называю вместе с нашими военными "фиксиками". Они, в лучшем случае, только фиксируют результаты всех обстрелов и попыток украинских военных расширить зону контроля. Кстати, последнее им удается. По моим данным, они выходят и берут под контроль так называемые "серые зоны" и готовят плацдарм для широкомасштабного наступления", — рассказал ранее Pravda. Ru директор Центра политологического анализа и технологий (г. Донецк) Сергей Барышников.

Напомним, ранее проводимые в соцсетях, в частности, в Контакте, опросы украинцев показывают, что до 87% проголосовавших считают допустимым (видимо, забыли ужасы Чернобыля и Тоцкого полигона?) использование тактических ядерных зарядов для борьбы с собственными гражданами на Юго-Востоке Украины — называемыми ими "террористами". О том, что в таком случае погибнет и мироное население "ядерноударные" украинцы, видимо, вспоминать не хотят. Либо не считают жителей Новороссии людьми — не зря же их премьер-министр Яценюк назвал жителей Донбасса "унтерменшами" — так фашисты называли тех, кого считали "недочеловеками".

"Если бы у Украины было ядерное оружие, она бы его применила против ополчения или против России? Знаете, с такими властями, как сейчас в Киеве, возможны самые дурные сценарии", — заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Юрий Коротченко.

Ранее министр обороны Украины заявил, что все население Донбасса, желающее покинуть регион, ставший опасным из-за карательных акций укросиловиков, должно будет пройти через так называемые фильтрационные лагеря. Бесчеловечные планы генерала Коваля значительно превзошли самые жестокие фантазии даже признанных отморозков из откровенно фашистского "Правого сектора"(запрещено в РФ). Так, руководитель информационного отдела правосеков и правая рука шефа этой преступной организации Дмитрия Яроша Борислав Береза тоже предлагал тотальное выселение жителей осажденных городов Донбасса. Пропускать их через фильтрационные лагеря прежде, чем уничтожать эти города артиллерией и авиацией до лунного пейзажа.

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