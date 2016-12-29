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Источник Правда.Ру

ERR: Прибалты осознали — НАТО за них не вступится

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Только 44% жителей Эстонии верят в оказание прямой военной помощи НАТО в случае угрожающей стране опасности, а 14% полагают, что Североатлантический альянс ограничился бы в таком случае оказанием политической и дипломатической поддержки. При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт. А по мнению 11%, Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО.

ERR: Прибалты осознали — НАТО за них не вступится
Фото: AP

Такие данные приводятся в опубликованном в четверг опросе общественного мнения на тему государственной обороны, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу Министерства обороны Эстонии, сообщает ERR. По данным исследования, членство Эстонии в НАТО поддерживают 71% респондентов, а 68% поддерживают присутствие войск союзников по НАТО в Эстонии. Гораздо больше доверия у жителей вызывает собственная полиция и Силы обороны.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, сенатор-республиканец Джон Маккейн выступая в Эстонии заявил, что "лучший способ предотвратить дурное поведение России — с помощью надёжной, сильной армии и сильного НАТО". Как сообщает NBC, политик также заверил эстонцев, что при Трампе отношения США и НАТО останутся прежними.

По словам республиканца, США не проявят нерешительности в вопросах обеспечения безопасности стран Прибалтики, и при избранном президенте Дональде Трампе отношения Америки с Эстонией и с НАТО "останутся прежними".

"Присутствие американских войск здесь, в Эстонии, — это сигнал о том, что мы верим в то же, во что верил и Рональд Рейган: в мир посредством силы. Лучший способ предотвратить дурное поведение России — с помощью надёжной, сильной армии и сильного НАТО", — заявил Джон Маккейн.

На днях стало известно, что Пентагон начал перебрасывать тяжелую технику в точки Европы, определенные как часть операции НАТО Атлантический резерв, призванной "успокоить союзников при агрессии России". Как пишет Il Giornale, это самое крупное военное укрепление блока на границах с РФ со времен холодной войны.

На данный момент США в Европе имеют две бригады на базе 173-й воздушной бригады и Второго кавалерийского полка. Как пишет Il Giornale, полная бронетанковая бригада на базе семи батальонов прибудет в Польшу в январе 2017 года. Первый батальон, сформированный из танков M1 Абрамс, покроет регион Балтии между Эстонией и Латвией. Второй батальон будет действовать в Германии. Два батальона механизированной пехоты, оснащенные Брэдли М-2 и Абрамс, будут обслуживаться в румынском и болгарском регионах. Сменный караул будет расположен в польском городе Ожиш, недалеко от Калининграда.

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Темы НАТО Эстония
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