Американцев в Эстонии готовят к зимней войне

Военнослужащие США, дислоцированные на эстонской военной базе в Тапа, начали обучение по ведению боевых действий в зимних условиях.

Как сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии, американцы должны освоить ходьбу на лыжах, а также правильный подбор необходимой одежды и питания в холодном климате. Всего курс, которым руководит разведывательный батальон Сил обороны, проходят около 40 военнослужащих США.

"Мы учимся постепенно – как стоять, двигаться, падать на лыжах, позже начнутся стрелковые упражнения и поход в полном снаряжении", – цитирует РИА Новости проводящего курс капитана Кайдо Кивистика.

По его словам, многие американские военнослужащие впервые в жизни увидели снег, но они справляются и получают удовольствие от зимних условий.

"Половина моих подчиненных никогда не стояли на лыжах, на первых порах поиск и сохранение равновесия являются для них одним из главных вызовов. Но нам весело, каждый новый навык повышает нашу боеспособность и делает из нас лучших военных", — заявил командир взвода, лейтенант войск США Уинстон Болдт.

Рота 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады в порядке ротации прибыла в Эстонию в сентябре 2016 года и будет находиться в республике до начала февраля.

Отметим, ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн выступая в Эстонии заявил, что "лучший способ предотвратить дурное поведение России - с помощью надёжной, сильной армии и сильного НАТО". Как сообщает NBC, политик также заверил эстонцев, что при Трампе отношения США и НАТО останутся прежними.

По словам республиканца, США не проявят нерешительности в вопросах обеспечения безопасности стран Прибалтики, и при избранном президенте Дональде Трампе отношения Америки с Эстонией и с НАТО "останутся прежними".

Ранее стало известно, что в Эстонии еженедельно проводятся тренировки добровольцев для создания народного ополчения на случай ввода оккупационной армии.

Как пишет The New York Times, Союз обороны страны проводит мероприятия в выходные в городе Ярвамаа. Добровольцев учат обращаться с автоматом, тушить пожары, использовать лошадей для перевозки раненых, отличать российскую бронетехнику и прятаться в лесу от армии противника.

Как сообщила одна из участниц Вивика Барнабас, более 25 тысяч людей регулярно проходят такую подготовку. Издание отмечает, что "в обычной войне с Россией" у Эстонии с населением в 1,3 миллиона человек и регулярной армией численностью 6 тысяч не было бы шанса.

Ранее Pravda.Ru писала, что власти Эстонии дополнят программу гражданской обороны, разработанную на случай природных или техногенных кризисов, планом действий на случай войны.

По словам руководителя группы по защите населения, созданной министерством внутренних дел и государственной канцелярией Марго Клаос, "хорошая подготовка населения может предотвратить нападения".

Как сообщил он газете Eesti Paevaleht, повышение осведомленности людей, тренировка их навыков и готовности к возможным кризисным ситуациям являются главной целью защиты гражданского населения.

Правительство Эстонии также разрабатывает программы по подготовке людей, местных самоуправлений и государственных учреждений в случае, если прекратится подача электроэнергии и будет прервана связь. Чиновники готовят рекомендации о том, какие запасы и на какой срок должны быть в каждой семье и в каждом доме на случай кризисных ситуаций.

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