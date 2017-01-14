Нагорный Карабах: Новый виток эскалации конфликта?

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о 40 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в ночь с 13 на 14 января.

Фото: АР

"На карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 40 раз. За ночь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 500 выстрелов. На северо-восточном участке линии соприкосновения азербайджанские ВС применили гранатомет АГС-17", — приводит текст сообщения РИА Новости.

Напомним, отношения между странами остаются весьма сложными из-за территориального спора по поводу территорий Нагорного Карабаха, которые каждая сторона считает своей. По итогам войны 1991-1994 годов Нагорный Карабах отошел к Армении. Однако, Баку продолжает настаивать на своем праве обладать данной землей. На границе двух стран сохраняется напряженная обстановка, периодически происходят перестрелки.

Так в сентябре 2016 года армянские военные начали ракетный и артиллерийский обстрел позиций ВС Азербайджана. Ереван объясняет свое решение тем, что азербайджанские военные применили против своих соседей артиллерию, калибром выше 122 мм. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны Армении.

Армения будет держать "под постоянным обстрелом места размещения подразделений азербайджанских ВС, все передвижения войск, военную технику и живую силу", отмечается в сообщении. Кроме того, Ереван призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ обратить внимание на то, что действия Азербайджана провоцируют начало широкомасштабной войны между странами.

В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по нагорнокарабахскому урегулированию возможен компромисс: регион может стать автономной республикой.

"Азербайджан согласен на автономный статус Карабаха, каким он и был в Советском Союзе. И это даже за какой-то компромисс невозможно считать. Это само собой разумеющееся. Тем более, что речь идет о том, что община, которая там проживала, была двусоставной, потому что, там должны быть и армяне, которые там проживают, и азербайджанцы. Поэтому, некий автономный статус совершенно оправдан.

С другой стороны, армянская сторона на это не согласиться. Я имею ввиду, армянская сторона, как Ереван, так и власти Степанакерта. Потому что их позиция совершенно максималистская, в том плане, что это Карабах должен быть либо независимым, либо частью Армении. Ни на какой компромисс в этом отношении они не пойдут, если не будет оказано определенного давления со стороны международного сообщества. Поэтому, это предложение однозначно не будет принято, и не приблизит стороны к разрешению конфликта", — сказал ранее Pravda. Ru политолог, кавказовед, глава Аналитического бюро Alte Et Certe Андрей Епифанцев.

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