Молдавия не будет мешать интеграции России и Приднестровья — мнение

Президентом непризнанной Приднестровской Молдавской Республики избрали спикера парламента Вадима Красносельского. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК, он набрал более 62% голосов, тогда как за его главного конкурента Евгения Шевчука проголосовали 28% избирателей.

Вадим Красносельский

У международных наблюдателей от Госдумы нет нареканий за время проведения и хода голосования на выборах президента непризнанной республики. Об этом заявил руководитель группы думских наблюдателей Артём Туров, отметив, что количество наблюдателей, которые были представлены на избирательных участках, говорит о легитимности избирательного процесса.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук Сергей Лавренов.

— Россия признает выборы президента Приднестровья. Что это значит для России и Приднестровья? Как будут строиться отношения?

— На выборах не было геополитического контекста, поскольку все основные кандидаты, в том числе, и Шевчук, и Красносельский, не подвергали сомнениям приоритет отношений Приднестровья с Россией. Поэтому каких-либо больших изменений в этом направлении ждать не приходится.

Другое дело, что необходимо думать о путях поиска активизации экономических отношений, что затрудняется ограничительными мерами со стороны Молдавии и Украины, это очень важная проблема. В основном, приоритет всех предвыборных программ был построен на совершенствовании своей внутренней политики в Приднестровье. Прежде всего, в отношении наиболее малозащищенных слоев населения: бюджетников, пенсионеров, молодежи.

Фактом остается то, что из Приднестровья за последние 1,5 года, по разным оценкам, выехало около 40 тысяч молодых людей, а это же будущее республики. То есть, необходимо создавать условия, которые могли бы закрепить их, заинтересовать в том, чтобы они работали в Приднестровье.

— То есть, предвыборная кампания Красносельского строилась на социальных программах?

— Прежде всего на повышении законности при принятии решений, составление народного контроля за исполнительной властью. Мы знаем, что за это год Верховный совет, который возглавлял Красносельский, критиковал правительство и администрацию Шевчука за ряд решений, которые, мягко говоря, носили неоправданный характер, и требовали коррекции со стороны Верховного Совета.

— Как можете охарактеризовать Красносельского? Сможет ли он реализовать те идеи, которые выдвигал?

— Сейчас сложно прогнозировать. Это молодой и энергичный человек, который, на мой взгляд, настроен искренне на то, чтобы реализовать эту сложную и масштабную программу.

— Есть ли финансовые механизмы, чтобы реализовать социальные программы по поддержке населения?

— Безусловно, необходимы внутренние резервы, прежде всего. Не секрет, что Россия оказывает большую финансовую помощь в этом отношении. Но, прежде всего, конечно, проблема заключается в том, чтобы искать внутренние резервы для увеличения объема внешней торговли. В этом главная проблема, в том числе.

— По каким направлениям может развиваться экономическое сотрудничество России и Приднестровья?

— Это, безусловно, текстильная, металлургическая промышленность, в том числе, машиностроение. Приднестровье уже активно участвуют в программе импортозамещения в России. Это предполагает, в том числе, и переговоры с Кишиневом, поэтому на прошлой неделе собиралась молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, там присутствовала и делегация из Приднестровья.

— Не будет ли Кишинев препятствовать развитию отношения России и Приднестровья?

— Кишинев в настоящий момент сам переживает не лучшие экономические времена. Он, безусловно, заинтересован в том, чтобы вернуть свою продукцию на российский рынок. Думаю, здесь определенный прогресс будет достигнут.

Напомним, Приднестровье провозгласило независимость в начале 1990-х годов. Ежегодно Россия оказывает экономическую помощь республике в размере около одного миллиарда долларов.

Ранее с просьбой присоединения республики от имени Верховного совета Приднестровья председатель парламента ПМР Михаил Бурла обратился к председателю Госдумы Сергею Нарышкину. В 2006 году на референдуме в Приднестровье за присоединение к России проголосовало 97,2% избирателей. В первом чтении принят конституционный закон о признании российского законодательства частью приднестровского. Государственным языком признан русский, в Приднестровье живут 200 тысяч граждан России.

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