Польского бизнесмена посадили за прослушку политиков

Окружной суд в Варшаве в четверг приговорил бизнесмена Марека Фаленту к 2,5 годам тюрьмы за организацию прослушки разговоров польских политиков и бизнесменов в столичных ресторанах.

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В связи со скандалом, когда в 2014 году в прессу попали стенограммы разговоров политиков, были задержаны четыре человека — два официанта из ресторанов, где проходили встречи политиков, а также бизнесмен Марек Фалента и его партнер Кшиштоф Рыбка. Всем им были предъявлены обвинения в незаконной прослушке, передает РИА "Новости".

Согласно данным следствия, мотивом для прослушки стали бизнес-интересы Фаленты. При этом польские СМИ утверждают, что действия бизнесмена стали своеобразной местью за следствие, связанное с его фирмой, а также попыткой получить важную для экономической деятельности информации.

Двое помощников ресторатора получили по 10 месяцев условно. Приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Однако сам бизнесмен не стал признавать свою вину, пытаясь переложить ответственность на сотрудников ресторана. По словам Фаленты, именно он рассказал о происходящем сотрудникам спецслужб, как только узнал о прослушке.

Отмечается, что в период с июля 2013 по июнь 2014 года объектами слежки шпиона-ресторатора стали главы МИД и МВД, а также председатель Нацбанка. В июне в связи со скандалом ушли в отставку несколько министров из нового правительства Эвы Копач, также покинул свой пост занимавший в то время пост спикера сейма Радослав Сикорский, чьи разговоры в должности главы МИД также были опубликованы.

Скандал с прослушкой недавно разгорелся и на Украине. Народный депутат Анатолий Онищенко обнародовал аудиофайлы, которые были записаны в кабинете Порошенко, посредством диктофона вмонтированного в наручные часы политика. Информация, которую сообщил Онищенко, красноречиво уличала украинского президента в подкупе депутатов, чтобы сфальсифицировать результаты выборов.

После этого меры безопасности усилили. Как сообщала Правда.Ру, с лидера Радикальной партии Олега Ляшко перед встречей с украинским президентом Петром Порошенко сняли часы. Об этом заявил депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Недавно Олег Валерьевич рассказал историю. Когда он зашёл в кабинет к президенту, то перед этим с него сняли часы. И Ляшко тогда сказал президенту: "Петр Алексеевич, вы не с того часы снимаете. Надо было с Онищенко снимать", — сказал Мосийчук.