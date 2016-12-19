В последние два года резко выросло число преступлений, совершаемых в Германии иностранцами, в первую очередь нелегальными мигрантами. По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), только в 2015 году мигранты совершили более 200 тысяч правонарушений. Это на 80% превышает показатель предыдущего года.
На самом деле, считают специалисты, правонарушений гораздо больше. Многие сознательно замалчиваются, так как есть политическая установка — не предавать огласке преступления, совершенные беженцами, чтобы не разжигать антимигрантские настроения, передает РИА Новости.
Председатель союза сотрудников немецких уголовных ведомств Андре Шульц заявляет, что до 90% совершаемых в Германии сексуальных преступлений вообще не включается в официальную статистику. Особенно эта практика замалчивания очевидна в отношении мигрантов.
По словам экспертов, сокрытие масштабов преступности — излюбленная политика немецких властей.
Молчит и пресса. Все дело в том, что немецким СМИ запрещено называть национальности подозреваемых.
Недавно крупнейший немецкий телерадиовещатель ARD подвергся мощной критике после того, как проигнорировал инцидент с изнасилованием девушки беженцем из Афганистана. Редакция телеканала ARD приняла решение не сообщать о задержании 17-летнего беженца в субботней новостной программе Tagesschau. Пользователи соцсетей обрушились на ARD с критикой, обвиняя телеканал в осознанном игнорировании преступления и попытках оставаться "политкорректным", отмечает агентство Франс Пресс.
Около миллиона беженцев-мусульман приняла Германия в прошлом году. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов. Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности". Как ответ этому по улицам городов замаршировали факельные шествия неонацистов, поднялось движение ПЕГИДА (его объявили исламофобским), перестали молчать и многие политики. На востоке страны на местных выборах ХДС с треском провалилась в пользу евроскептика — партии "Альтернатива для Германии".
Поэтому Меркель в предвыборный год начала нивелировать свою политику толерантности к беженцам: "Мы справимся". Кроме упомянутых позиций, она пообещала на съезде, что приток мигрантов 2015 года больше "не повторится". Также канцлер заговорила о запрете паранджи и верховенстве светских законов над шариатом.
Однако процесс интеграции уже запущен. Недавно стало известно, что немки массово рожают от мигрантов. В прошлом году уровень рождаемости в Германии повысился в полтора раза, достигнув рекордного показателя для женщин возрастом 33 года.
"Иностранцы дали Германии то, что ей нужно: больше детей". С таких слов начинается материал Bloomberg о том, что принявшая волну беженцев ФРГ теперь переживает настоящий беби-бум: в прошлом году рождаемость в стране поднялась сразу на 50%, сообщает Лайф.
Эксперты видят в этом как положительные, так и отрицательные моменты.
— Позитивная позиция Ангелы Меркель по отношению к миграции была не случайной, у Германии, действительно, серьезные демографические проблемы. И какой-то приток мигрантов, объективно говоря, был бы полезен. В этом плане есть хороший пример — Япония, которая жестко блокирует миграцию, и Южная Корея, которая поощряет трудовую миграцию. Да, действительно, южно-корейская экономика растет, японская — стагнирует.
Но это хорошо работает, когда миграция регулируемая, прицельная, что не скажешь про Европу. Минусы наиболее очевидны, усилилась межкультурная напряженность в обществе. Из-за стихийной миграции в Европу едут люди не вполне с той квалификацией, которая востребована. Возрастная структура неоптимальная, явно повышенный процент лиц, настроенных не на то, чтобы работать, а чтобы сесть на социальные пособия, рассказал Правде. Ру ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Национального исследовательского университета ВШЭ Андрей Коротаев.
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