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Источник Правда.Ру

Die Welt разгадал загадку Евросоюза

Мир » Европа

Немецкая газета Die Welt пишет о том, что Европейский Центральный банк выделяет Италии миллиарды евро, однако внушительные суммы от ЕЦБ утекают за границу, из-за чего и перед самой страной, и перед еврозоной в целом маячат мрачные перспективы.

Die Welt разгадал загадку Евросоюза

Как сообщает RT со ссылкой на Die Welt, в августе обязательства Банк Италии, согласно недавнему ежемесячному отчету, по отношению к системе евро (так называемому балансу Target2) выросли более чем на 10%, до 327 миллиардов евро. Газета отмечает, что все трансграничные платежи в еврозоне проходят через систему Target2. Если банки страны получают больше денег, чем передают в другие страны, возникают целевые долговые обязательства. В обратном случае целевые долговые обязательства появляются на балансе центрального банка. В случае Италии программа покупки облигаций ЕЦБ не работает.

"Рекордно высокий уровень баланса Target2 в Италии — это верный признак того, что количественное смягчение (QE) не работает", — считает экономист банка HSBC Фабио Бальбони. Программа покупки еврооблигаций должна была способствовать выравниваю дисбаланса в зоне евро, однако произошло как раз наоборот — с момента запуска QE в марте 2015 года баланс Target2 только увеличился. По словам эксперта, деньги, появляющиеся с помощью покупки бондов, идут за границу, а не способствуют росту итальянской экономики.

Согласно данным исследования Deutsche Bank, Италия стала единственной обедневшей страной еврозоны по объему экономического производства на душу населения. Прирост по этому показателю наблюдается даже у Греции и Португалии. Особенно от отсутствия роста страдает рынок труда: общий уровень безработицы в Италии (11,4%) не самый высокой по еврозоне, однако безработица среди молодежи составляет 39,2%, и такой большой разницы нет ни в одной стране Европы.

"Италия известна своей политической нестабильностью, но того, что мы переживаем сейчас, еще никогда не было. Страна становится политической загадкой", — сказал Марко Стринга из Deutsche Bank.

Экономисты банка больше всего обеспокоены опасной зависимостью между проблемными банками и слабеющим государством, а также предстоящим в конце осени референдумом о реорганизации итальянского Сената. Как отмечает Die Welt, инициатива проведения голосования исходит от итальянского премьера Маттео Ренци, и его политическая судьба напрямую связана с результатами голосования.

Эксперты считают, что если референдум проваливается и запланированные выборы принесут победу популистскому движению "Пять звезд", выступающему против европейского курса страны, Италия едва ли встанет на путь реформ.

По мнению Стринги, именно Италия является крупнейшим политическим риском для еврозоны. Если Рим не сможет осуществить радикальные перемены, одна из стран-основателей ЕС станет для союза главной проблемой.

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Темы кризис Италия Европа
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