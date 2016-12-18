Сирийские боевики сожгли автобусы для эвакуации мирных жителей

Семь автобусов, направлявшихся в города Фуа и Кефрая, которые должны были забрать оттуда мирных граждан, были сожжены боевиками.

Фото: AP

"Боевики вновь сорвали договоренности. Они сожгли семь автобусов, которые направлялись в Фуа и Кефрая за людьми",- рассказал РИА Новости источник в сирийском ополчении.

Процесс эвакуации мирных жителей из осажденых шиитских городов боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" срывают третий день подряд.

Бандиты зафиксировали на видео свое преступление.

"Срочно: начались столкновения между террористами „Джебхат ан-Нусры" и „Ахрар аш-Шам" под городами Фуа и Кефрая в сельской местности на севере провинции Идлиб. Столкновения вызваны различными позициями на процесс обмена заложниками, в результате было сожжено 7 автобусов, предназначенных для эвакуации жителей двух городов", - передает медиа-крыло "Хезболлы".

Осаду двух шиитских городов в сирийской провинции Идлиб в 60 километрах от Алеппо боевики начали в 2012 году. Если первые три года жители еще могли вывозить изредка вывозить тяжелобольных или раненных в близлежащий Идлиб, то около года назад эта провинция полностью оказалась в руках боевиков. После этого блокада двух городов стала полной.

В осаде остаются около 20 тысяч человек. В городах отсутствуют вещи первой необходимости. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли две тысячи человек, из них 400 детей.

"Они считают нас (мусульман-шиитов) отступниками от ислама, которые должны умереть. Если они захватят Фуа и Кефрая, они казнят всех жителей только потому, что мы не сунниты", - так говорят те, кто смог вырваться из блокады.

В то время, как все внимание международной общественности приковано к Алеппо, про Фуа и Кефрая вспоминают значительно реже. Сирийские правительственные войска пытались прорвать блокаду городов, но безуспешно.

Между тем, как стало известно в ходе освобождения Алеппо, пока жители города голодали, боевики для себя получали любое питание: при освобождении восточной части города были найдены склады с продовольствием, доставленным из-за рубежа.

"Эти продукты употреблялись только террористами и членами их семей, население Алеппо в это время страдало от недоедания", - рассказал начальник Главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской. Западные страны и гуманитарные организации не спешат направлять помощь Алеппо, так как там больше нет ее основных получателей - боевиков, а мирные жители их не интересуют, считает он.

Напомним, ранее официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что что сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Сейчас, по его словам, наступает этап практических гуманитарных действий. Оказание помощи местным жителям продолжается. Они получают горячее питание, и при необходимости - медицинскую помощь.