Ким может жахнуть! Южная Корея отказалась от учений с США и Японией

Южная Корея отклонила предложения США и Японии о проведении трёхсторонних совместных военных учений против подводных лодок КНДР.

Как пишут японские СМИ, ссылаясь на осведомлённые японские и южнокорейские источники, учения предлагалось провести на основе соглашения об обмене секретными данными в области безопасности и обороны, которое было подписано между Сеулом и Токио в ноябре. Однако Сеул выступил против, сославшись на то, что пока не время проводить такие учения.

Ранее агентство "Ренхап" сообщало о том, что американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи планируют сформировать специальное подразделение, ответственное за убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала боевых действий на полуострове.

Южная Корея и Япония впервые обменялись информацией о ракетной и ядерной программах КНДР после подписания Соглашения о всеобъемлющей защите военной информации.

Отметим, даже несколько северокорейских подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, могут представлять серьезную стратегическую проблему для США, Южной Кореи и Японии.

Однако Ким Чен Ын, хоть и непредсказуемый в плане характера, но при этом отличный стратег. Северная Корея не заинтересована в демонстрировании своей ядерной мощи всему миру — она готова начать войну только в случае нестерпимой провокации от Сеула и Вашингтона.

Ким Чен Ын считает, что главным оппонентом его государства являются США. Он знает, что Вашингтон может уготовить ему роль Ирака и Ливии, и что правительственные режимы в этих странах не свергли, если бы те действительно имели ядерное оружие, поэтому КНДР сохраняет свой авторитет. Северная Корея заставляет нервничать даже Китай - вторую в мире страну по качеству оборонного комплекса, о чем писала Pravda. Ru, и даже Израиль боится, что Пхеньян будет вооружать его арабских и иранских врагов.

"Китай тоже ведь понимает, почему Северная Корея вынуждена была развивать оружие. Китай прекрасно понимает, что американцы разместят комплекс противоракетной обороны именно для того, чтобы сдерживать Китай и Россию, а не Северную Корею.

Американцы даже не скрывают, что они другую ядерную боеголовку сейчас доставят в Германию, и немецкие летчики будут летать на самолетах с этими ракетами. Вообще это чудовищная вещь.

Сейчас испытания и совершенствование ядерного оружия можно проводить без физического взрыва. И сейчас Северной Корее надо бы уже не раздражать лишний раз Китай, Россию и другие страны, ограничить физические взрывы и переходить на метод математического анализа возможного взрыва и совершенствования", — рассказал ранее Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня