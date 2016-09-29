США и Евросоюз работают на возможностью отключения Северной Кореи от международной системы передачи информации между банками и совершения платежей SWIFT.
Как передает южнокорейский телеканал KBS, такая возможность рассматривается в качестве одного из средств экономического давления на Пхеньян за проведенное им 9 сентября ядерное испытание.
Телеканал отмечает, что отключение КНДР от SWIFT позволит более эффективно блокировать получение страной валютных средств, которые идут на его ядерную программу.
Напомним, система SWIFT базируется в Брюсселе. Работа компании регулируется законами Бельгии, вследствие чего она обязана следовать решениям ЕС.
Правда.ру ранее писала, что международная система межбанковских сообщений и платежей SWIFT в последнее время все чаще подвергается атакам хакеров.
Администрация системы SWIFT 30 августа разослала своим клиентам письмо, в котором они уведомляются об участившихся взломах киберпреступников.
По данным Reuters, посягательства на безопасность SWIFT совершались с июня, и часть из них достигла успеха. Эксперты SWIFT оценивают эти попытки как "настойчивые, адаптивные и утонченные". "Системы клиентов были нарушены, и после этого были зафиксированы попытки отправить мошеннические платежные инструкции", - говорится в письме.
Напоминаем, самый крупный кибервзлом SWIFT произошел в начале февраля этого года, когда электронные мошенники похитили со счета национального банка Бангладеша порядка 81 миллиона долларов.
Китай запустил свою собственную платежную систему CIPS (Chinese International Payment System) , которая позволит снизить сроки обработки и издержки платежей в китайской валюте, сделав ее более привлекательной для использования по всему миру.
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