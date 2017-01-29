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Источник Правда.Ру

Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу

Мир

Очень патриотично настроенный дедушка из города Александров Владимирской области убедил родителей своего внука назвать его Шойгу - в честь министра обороны России. Новорожденный Шойгу, к тому же, оказался двоюродным братом маленького Путина, который за свое необычное имя тоже должен благодарить главу семейства,

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Как сообщает газета "Новый город Александров" мальчик родился утром 29 января в Александровском городском роддоме. "Здоровенький, все хорошо", - подтвердили работники учреждения. Будущий Шойгу появился на свет весом 3 килограмма 200 грамм, его рост - 50 сантиметров.

Имя выбирал дедушка семейства Рахмон Джураев. По его словам, с дочерью уже давно было согласовано имя для будущего ребенка. "Он (Сергей Шойгу) поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь", - заявил Джураев городской газете.

Документы в ЗАГС будут поданы уже в понедельник. По словам начальника учреждения Екатерины Белоус, оснований для отказа не имеется и к выписке ребенка из роддома будет готово свидетельство о рождении на полное имя Джураев Шойгу Хурмедович.

Шойгу - двоюродный брат Путина. В начале января сообщалось, что Джураевы сменили имя своему двухлетнему сыну Расулу: мальчика с тех пор зовут Путин Джахонгирович Джураев. Свидетельство о рождении пришло на днях из Москвы, где семья Джураевых жила первые пять лет после приезда из Таджикистана и где родился Расул. Мама мальчика рассказала журналистам, что дома его уже называют по новому имени Путин или ласково - Путинушка.

Последние два года семья Джураевых, приехавшая в Россию из Таджикистана, живет в деревне Легково Александровского района.

Автор новых имен 70-летний Рахмон Джураев - большой поклонник президента России, проживает в Москве и создал у себя дома своеобразный музей, где есть множество различной сувенирной продукции с изображением Путина, а на стенах висят ковры с Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Кстати, как рассказывала Правда.Ру,  жители горной деревушки Хаджице, что на юге Сербии, тоже восхищаются Владимиром Путиным, поэтому и готовы переименовать свою деревню в Путиново.

Это событие, пишет издание "JournalGasette Times-Courier", отражается широко распространенные в Сербии настроения, где очень многие считают Путина - героем, а Россию - другом и союзником. Между двумя славянскими народами традиционно существуют тесные связи, к тому же у них и общая православная религия.

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