Рынок нефти частично сбалансировался в 2016 году, восстановится в конце 2017 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Новак в интервью телеканалу "Россия 24" пояснил, что "рынок в любом случае идет по пути балансировки. 2016 год уже частично сбалансировал рынок, 2017 год, я думаю, окончание 2017 года - рынок восстановится", - заявил
Как пишет РИА Новости, в Алжире 26-28 сентября проходит Международный энергетический форум. В рамках этого мероприятия запланирована неформальная встреча стран ОПЕК.
Отмечается, что на ней могут быть возобновлены переговоры о скоординированных действиях на рынке нефти для стабилизации цен, включая обсуждение возможной заморозки уровня добычи.
Как пишет Правда.ру, базовый сценарий ЦБ предполагает, что нефть российской марки Urals в ближайшие несколько лет будет колебаться около отметки $40 за баррель. В этом случае российский ВВП по итогам 2016 года сократится на 0,3-0,7%, а затем начнет расти: на 0,5-1% в 2017-м, на 1,5-2% в 2018-м и в 2019-м.
Отметим, что в "Докладе о денежно-кредитной политике" говорится, что "рисковый сценарий предполагает снижение цены на нефть до 25 долл. за баррель в конце 2016 года и ее сохранение в среднем вблизи этого уровня до конца 2019 года. Прогнозируемое сокращение ВВП может составить 1-1,5% в 2017 году с выходом на близкие к нулю темпы роста в 2018-м и достижением положительных темпов роста в 2019-м".
Эксперты отмечают, что такое снижение цен на нефть может произойти либо при проявлении признаков резкого замедления экономики Китая, либо в случае ускоренной нормализации денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, а также в случае быстрого восстановления поставок из Нигерии или Ливии и значительного расширения предложения со стороны других стран-экспортеров нефти (прежде всего Ирана и Ирака)".
О спаде около 1,4% сообщали в министерстве экономики. Но в целом рубль вырос на фоне роста цен на нефть. Курс его к доллару повысился на 13%. Центральный банк достоин похвалы, пишет Bloomberg, за плавающий курс. Эльвира Набиуллина отмечает положительные сдвиги в экономике, от "неторгуемых секторов к торгуемым, особенно ориентированным на экспорт", - передают ее слова ИноСМИ.
Экономической силой остается энергетика. Россия стремится снизить нефтяную зависимость, поскольку обвал цен на нефть отправил страну в рецессию. ЦБ не станет печатать денег, пишут экономисты. Владимир Путин во время Прямой линии предложил сделать упор на экспорт технологий и перестройку экономики, чтобы повысить доходы населения.
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