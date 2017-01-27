Администрация президента США Дональда Трампа подготовила документы по отмене санкций в отношении России. Об этом в своем твиттере сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.
"Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России", — поведал миру Потье. Впрочем, он не одинок. Аналогичной информацией уже поделилась и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер. Она заявила: "Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке", передает РИА Новости.
Никаких официальных комментариев по этому вопросу пока дано не было.
Ранее Дональд Трамп говорил, что намерен вскоре побеседовать с российским лидером Владимиром Путиным.
"Он позвонил мне после того, как я выиграл. У нас не было ещё обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет обсуждение с ним", — приводит РИА Новости слова Трампа.
К слову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться в субботу, 28 января.
Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил, что отменит ограничительные меры при соблюдении ряда условий. В интервью The Wall Street Journal, Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — цитирует американского президента "Интерфакс".
"Хорошие отношения с Россией — это хорошо, не плохо. Только "глупые" люди или дураки подумают, что это может быть плохо. У нас достаточно проблем по всему миру помимо этого. При моем президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас", — написал ранее Трамп в своём Twitter. Он также отметил, что обе страны, "возможно, будут сотрудничать, чтобы решить множество проблем всего мира". "Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира", — предположил он.
Недавно советник президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имеют обратный эффект и скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина.
"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", — сказал он.
Позже экс-советник президента США Томас Грэм заявил, что Запад расписывается в неуверенности в собственных силах, демонизируя президента России. По мнению эксперта, мировой порядок меняется, поэтому необходимо найти новое равновесие, и Россия на долгие годы станет его неотъемлемой частью.
Грэм предостерегает от дальнейшей изоляции Москвы: "Просто ужесточая санкции, кризис на Украине не урегулировать. Кроме того, не в наших стратегических интересах, чтобы российская экономика чрезмерно ослабла, и Россия развернулась к Китаю. Мы должны рассматривать Россию в глобальном контексте".
Признают санкции "трагической ошибкой" и в Европе. В начале января экс-глава Министерства иностранных дел Бельгии, член Европарламента Луи Мишель заявил, что политика изоляции России является серьёзной геополитической ошибкой.
По его словам, "международное сообщество, в том числе ЕС и США, делает большую, серьёзную геополитическую ошибку, изолируя себя от РФ. После падения Берлинской стены мы должны были стать с Россией партнёрам".
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