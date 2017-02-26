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Источник Правда.Ру

США хотят выйти из "бесполезного" СПЧ ООН

Мир

Возможность выхода из Совета ООН по правам человека (СПЧ) рассматривают американские власти. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, которые связаны с нынешними и бывшими американскими чиновниками.

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Фото: AP

Источники утверждают, что Вашингтон, считая этот орган неэффективным, не видят смысла в дальнейшем своем участии в его работе.

По данным газеты, администрация президента США недовольна позицией СПЧ ООН по отношению к Израилю и тем давлением, которое якобы оказывал Совет при принятии резолюции ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях. Напомним, во время голосования за принятие резолюции свой голос отдали четырнадцать членов Совета Безопасности организации. Представитель Соединенных Штатов воздержался, не воспользовавшись, однако, правом вето, хотя Израиль на этом настаивал.

Кроме того, не устраивает США и тот факт, что среди членов СПЧ есть государства с жестким правящим режимом, нарушающие права человека.

Однако утверждается, что США не будут торопиться с окончательным решением, - выход страны из СПЧ в течение грядущей сессии, которая пройдет с 27 февраля по 24 марта, не ожидается.

Издание отмечает, что окончательное решение по этому вопросу будут принимать президент США Дональд Трамп, госсекретарь Рекс Тиллерсон и постпред при ООН Никии Хейли.

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