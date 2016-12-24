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Источник Правда.Ру

Марин Ле Пен: Франция должна выйти из Евросоюза и НАТО

Мир

В интервью греческому изданию "Кирьякатики Димократия" лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заявила, что Frexit станет частью ее политики. По ее мнению, Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза, а зону евро покинуть одновременно с другими государствами.

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Фото: AP

Также в беседе с корреспондентом греческого издания Марин Ле Пен подтвердила свои планы участвовать в президентских выборах.

По словам политика, после выхода Франции из зоны евро и Евросоюза, то же самое должны сделать и другие европейские страны - Португалия, Италия, Испания, Ирландия, Греция и Кипр. "Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их", — сказала она.

Надо освобождаться от рабства и шантажа со стороны технократов из Брюсселя, и именно за это должны иметь возможность проголосовать европейцы.

"Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского Союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро", — сказала лидер "Национального фронта".

Марин Ле Пен уверена в том, что евро не просто валюта, а инструмент шантажа. "Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее. В Британии, когда был создан финансовый кризис, приступили к девальвации фунта стерлингов и вскоре снова начался экономический рост", — сказала Ле Пен.

Международный валютный фонд должен быть ликвидирован, считает политик, а Евросоюз должен стать свободной конфедерацией государств, уважающей национальный суверенитет.

Ле Пен заявила, что если станет президентом, то Франция не останется в НАТО, поскольку эта организация больше не нужна. "Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе", — заявила политик.

Она сказала также, что уважает президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

Говоря о Греции, Ле Пен заявила, что выдаваемые стране кредиты идут не обществу, а французским и немецким банкам. Она обвинила правящую партию СИРИЗА в предательстве Греции.

"Демократия родилась в Греции и не должна умереть в Греции. СИРИЗА предала свою страну. В то время как люди голосовали на референдуме "Нет", она поддалась шантажу и подписала условия Евросоюза", — считает она.

По словам Марин Ле Пен, неконтролируемой миграции должен быть положен конец, Франции необходимо получить полный контроль над собственными границами.

Как сообщала Правда.Ру, на фоне теракта, произошедшего 19 декабря в Берлине, лидер "Национального фронта" Франции выступила с заявлением, в котором отметила, что перемещения предполагаемого берлинского террориста Аниса Амри, который сумел беспрепятственно попасть из Берлина в Милан через территорию Франции, свидетельствуют о "катастрофе шенгенского пространства".

"Виновник исламистского теракта в Берлине был убит сегодня в Милане, в Италии. Как уточняется, он мог попасть туда на поезде из Франции. Эта эскапада через, как минимум, две или три страны, является симптомом тотальной катастрофы в сфере безопасности в пространстве Шенгена", - говорится в заявлении Ле Пен.

Напомним, президентские выборы во Франции будут проходить в апреле и мае 2017 года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на пост президента.

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Темы Евросоюз Марин Ле Пен Национальный фронт
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