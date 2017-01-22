Участникам вашингтонских беспорядков грозит заключение

Задержанным за беспорядки в Вашингтоне, проходившие на фоне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, грозят вполне реальные сроки заключения. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия.

Фото: AP

Всего полиция задержала более 200 человек, им уже предъявлены обвинения в беспорядках, что соответствует статусу тяжкого преступления и может повлечь до 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа. При этом задержанных продолжают выпускать под залог, суды пройдут в феврале.

Большинство из задержанных - противники президента Дональда Трампа, но есть и его сторонники.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, массовые протесты прошли в субботу в ряде городов США. Начались они в день инаугурации президента США Дональда Трампа. По мнению представителей полиции, все акции носили скоординированный характер. Участники протестов били витрины и стекла в магазинах, был сожжен лимузин. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На следующий день протесты были продолжены. Судя по "картинке" телеканалов, стотысячные демонстрации собрались как минимум в нескольких городах - Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, десятки тысяч человек вышли на улицы в других городах, таких как Денвер, Индианаполис, Сиэтл, Сент-Луис, Детройт и Окленд, чтобы принять участие в Women's March (женском марше).

По сообщениям, в Вашингтоне в этом марше приняли участие от полумиллиона до миллиона человек. Очевидцы, на которых ссылается АP, рассказали о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метрополитена, о переполненных вагонах. Журналисты замечают, что людей соберется явно больше, чем накануне - на инаугурацию американского лидера.

Фото: AP

Организаторы распространили политическую программу, в которой требуют обеспечения прав женщин, включая право на аборт, борьбы с насилием со стороны полицейских, равенства полов и рас. К акции присоединились активисты ряда движений, включая Occupy Wall Street, Black Lives Matter ("Жизни черных тоже в счет" - кампания против насилия со стороны полиции), а также движение за однополые браки и движение американских индейцев.

Если в пятницу аллея между Белым домом и Капитолием была наводнена собравшимися на инаугурацию людьми в красных бейсболках с лозунгом Дональда Трампа: "Сделаем Америку вновь великой!", которые горячо приветствовали Трампа, то уже в субботу сюда вышли сотни тысяч женщин в вязаных розовых шапочках с кошачьими ушами - намек на плохо поддающиеся печати комментарии Трампа о женщинах, которые утекли в прессу перед выборами президента. Лозунги марша были политическими, но большинство собравшихся выражали неодобрение и лично Трампу.

Наиболее серьезные лозунги на транспарантах требовали равенства между мужчинами и женщинами. Часто встречались надписи: "Равенство для всех", "Уважение ко всем", "Я поддерживаю права иммигрантов", "Жизни черных тоже в счет".

"Я не принимаю то, что не могу изменить, я меняю то, что не могу принять", - гласил один из плакатов. "Игнорируйте твиты Трампа, они отвлекают от настоящих проблем", - говорилось на другом.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа ожидаемо вызвала протесты либеральной тусовки, подогретой денежными вливаниями и прогнозами "фейкового" телеканала CNN. Главный упор сделан на протесты женщин, "антифашистов" и анархистов, а для придания остроты наняты "знаменитости". Эти люди играют с огнем, ведь технологии "цветных революций" могут быстро завести страну в хаос.

Куда может привести Америку эти протесты и кто стоит за этими акциями - читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Любови Степушовой "Кто сорвет инаугурацию Трампа".

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