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Источник Правда.Ру

Участникам вашингтонских беспорядков грозит заключение

Мир

Задержанным за беспорядки в Вашингтоне, проходившие на фоне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, грозят вполне реальные сроки заключения. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия.

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Фото: AP

Всего полиция задержала более 200 человек, им уже предъявлены обвинения в беспорядках, что соответствует статусу тяжкого преступления и может повлечь до 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа. При этом задержанных продолжают выпускать под залог, суды пройдут в феврале.

Большинство из задержанных - противники президента Дональда Трампа, но есть и его сторонники.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, массовые протесты прошли в субботу в ряде городов США. Начались они в день инаугурации президента США Дональда Трампа. По мнению представителей полиции, все акции носили скоординированный характер. Участники протестов били витрины и стекла в магазинах, был сожжен лимузин. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На следующий день протесты были продолжены. Судя по "картинке" телеканалов, стотысячные демонстрации собрались как минимум в нескольких городах - Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, десятки тысяч человек вышли на улицы в других городах, таких как Денвер, Индианаполис, Сиэтл, Сент-Луис, Детройт и Окленд, чтобы принять участие в Women's March (женском марше).

По сообщениям, в Вашингтоне в этом марше приняли участие от полумиллиона до миллиона человек. Очевидцы, на которых ссылается АP, рассказали о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метрополитена, о переполненных вагонах. Журналисты замечают, что людей соберется явно больше, чем накануне - на инаугурацию американского лидера.

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Фото: AP

Организаторы распространили политическую программу, в которой требуют обеспечения прав женщин, включая право на аборт, борьбы с насилием со стороны полицейских, равенства полов и рас. К акции присоединились активисты ряда движений, включая Occupy Wall Street, Black Lives Matter ("Жизни черных тоже в счет" - кампания против насилия со стороны полиции), а также движение за однополые браки и движение американских индейцев.

Если в пятницу аллея между Белым домом и Капитолием была наводнена собравшимися на инаугурацию людьми в красных бейсболках с лозунгом Дональда Трампа: "Сделаем Америку вновь великой!", которые горячо приветствовали Трампа, то уже в субботу сюда вышли сотни тысяч женщин в вязаных розовых шапочках с кошачьими ушами - намек на плохо поддающиеся печати комментарии Трампа о женщинах, которые утекли в прессу перед выборами президента. Лозунги марша были политическими, но большинство собравшихся выражали неодобрение и лично Трампу.

Наиболее серьезные лозунги на транспарантах требовали равенства между мужчинами и женщинами. Часто встречались надписи: "Равенство для всех", "Уважение ко всем", "Я поддерживаю права иммигрантов", "Жизни черных тоже в счет".

"Я не принимаю то, что не могу изменить, я меняю то, что не могу принять", - гласил один из плакатов. "Игнорируйте твиты Трампа, они отвлекают от настоящих проблем", - говорилось на другом.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа ожидаемо вызвала протесты либеральной тусовки, подогретой денежными вливаниями и прогнозами "фейкового" телеканала CNN. Главный упор сделан на протесты женщин, "антифашистов" и анархистов, а для придания остроты наняты "знаменитости". Эти люди играют с огнем, ведь технологии "цветных революций" могут быстро завести страну в хаос. 

Куда может привести Америку эти протесты и кто стоит за этими акциями - читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Любови Степушовой "Кто сорвет инаугурацию Трампа".

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