Метод Илизарова в Швеции посчитали "неправильным лечением"

В больнице города Скараборг, что на западе Швеции, отстранили от работы одного из врачей-ортопедов после того, как независимая экспертиза обнаружила 37 случаев ухудшения здоровья пациентов из-за лечения разработанным в СССР методом Илизарова.

Фото: скриншот с youtube.com

Об этом сообщило шведское телевидение SVT. "Обеспокоенные доктора больницы в Скараборге заявили в инспекцию по вопросам здравоохранения Швеции на 49 случаев неправильного лечения. Проведенное экспертное расследование выявило 37 случаев серьезного нанесения ущерба здоровью пациентов", - поясняет SVT.

Комментируя этот инцидент, доктор, работавший по методу Илизарова, сказал журналисту телеканала, что удивлен информацией и намерен вначале ознакомиться с анализом экспертов.

Дальнейшая судьба метода в Швеции и отстраненного от работы доктора пока неизвестны. Ожидается, что подробности могут появиться на запланированной во вторник пресс-конференции. При этом, в шведской клинике этот метод начали практиковать в 2002 году, лечение им прошли 700 пациентов.

Метод Илизарова был разработан в 1950-е годы в Советском союзе и представляет собой конструкцию из опор в виде колец, соединенных стержнями, и используется аппарат для лечения ортопедических заболеваний и переломов.

Метод чрескостного остеосинтеза, сегодня его применяют более чем в 60 странах мира. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. В год в центре Илизарова проводится около 11 тысяч операций.

Введение в мировую практику метода Илизарова началось с 1982 года, после чего западная пресса называет академика не иначе, как "Микеланджело в ортопедии". Итальянская АSАМI (Ассоциация по изучению аппарата и метода Илизарова) с этого же времени проводит постоянные международные курсы по обучению данному методу. Затем АSАМI создаются в Испании, Франции, Бельгии, Португалии, а затем в Мексике, США и других странах, при этом более чем в тридцати странах мира побывал сам Г. А. Илизаров, участвуя в научных конференциях, читая лекции, обучая и проводя операции.

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