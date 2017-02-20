Мюнхен — повод в очередной раз плюнуть в сторону России?

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности. Как отметили западные политические обозреватели, если раньше в центре обсуждения была Россия, то сейчас внимание европейцев было приковано к США.

Все больше европейских стран испытывают "неприязнь" по отношению к новой администрации США и одновременно с этим ее боятся, не зная, что тут ждать.

Однако без антироссийских заявлений, как водится, не обошлось. Звучали они и из уст Петра Порошенко, "заставить Россию нести ответственность за Украину" пообещал и вице-президент США Майкл Пенс.

Прошедшую в Мюнхене конференцию для читателей "Правды.Ру" оценил Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Как прошла конференция?

Хотелось бы начать с того, что конференция по безопасности сейчас действительно является площадкой, где большинство экспертов и представителей политических кругов высказывают свою точку зрения по вопросам глобальной безопасности, геополитики и существующего миропорядка. То, что нынешняя конференция стала достаточно знаковой, подтверждают заявления, которые были сделаны на ней.

Но ведь мы видим, что в настоящий момент происходит глобальная трансформация политического ландшафта не только в Европе, но и в мире, потому что в США Дональд Трамп вместе со своей командой олицетворяет совершенно другую политическую силу. Это так называемые антиглобалисты, национально ориентированные политические элиты, которые считают, что существующий глобальный мир и порядок основаны на либеральных ценностях, как в экономике, в политике, так и в социально-общественных отношениях. Он испытывает кризисы. И чтобы сохранить государство и силу государства в будущем, необходимо от этого глобалистского диктата отказываться.

В этом смысле самым показательным, на мой взгляд, является выступление сенатора Конгресса США Джона Маккейна на Мюнхенской конференции по безопасности. Он фактически сказал о том, что необходимо бороться с этими изменениями, необходимо сохранить глобальное мироустройство, созданное на основе либеральных глобалистских ценностей. Он считает, что те перемены, которые происходят и в Европе и в США, могут привести к тотальному краху коллективного Запада, который еще совсем недавно казался нам абсолютно монолитным, на чьих принципах строилась и глобальная политика, экономика и так далее. Джон Маккейн в этом смысле — это концентрированное мнение тех сил, которые сейчас находятся под ударом, которые теряют свои позиции как в Европе, так и в США. И то, что мы сейчас можем наблюдать фактически схватку этих двух сил, двух трендов, — на мой взгляд, очевидно.

Антироссийские заявления прозвучали. Как вы их оцениваете?

Что касается более узких вопросов, хотелось бы отметить, что в очередной раз эту конференцию, площадку попытались использовать для того, чтобы продвигать антироссийскую риторику, антироссийские позиции в глобальное информационное пространство. Самым ярким примером, естественно, является выступление украинского лидера Петра Порошенко, которого откровенно можно назвать русофобским. Он говорил о том, что России необходимо дать адекватный ответ, что, по большому счету, будущее и безопасность Европы решаются именно на Украине. Потому что якобы Россия не остановится на Украине, и что на самом деле в ее планах тотальный захват и территорий. Это, в принципе, было абсолютно очевидно.

Вторым знаковым моментом, на мой взгляд, является выступление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая констатировала кризис в отношениях между коллективным Западом и РФ. При этом она говорила, что не удалось создать стабильные отношения с нашим государством в первую очередь по вине РФ, которая, как оказалось, не имеет право, по мнению наших уважаемых западных коллег, отстаивать свои национальные интересы и должна полностью интегрироваться в коллективный Запад на тех условиях, которые предоставляют нам наши европейские партнеры. Кстати, очень знаково, что произошла эта Мюнхенская конференция. Ровно 10 лет назад была знаменитая мюнхенская речь Владимира Путина, которая, на взгляд экспертов, стала именно той точкой отсчета, тем первым шагом в процессе формирования нового миропорядка, в котором правила глобального диктата коллективного Запада больше не будут восприниматься всем мировым сообществом как прописные истины.

В целом — конференция прошла абсолютно ожидаемо. Это очень хорошо, что есть площадка, где представители разных политических сил высказывают свое мнение по вопросам глобальной безопасности, геополитики. Но, к сожалению, мы в очередной раз видим, что в первую очередь у России, затем — у коллективного Запада существуют различия не просто в подходах, а в мировосприятии, мироощущении. Потому что Запад не готов воспринимать точку зрения тех содружеств государств, в которые входит Россссия. Там до сих пор особо не беспокоятся по поводу того, что у нас существуют национальные интересы, существуют особенности государства, регионов, и что эти особенности очень часто не могут совпадать с теми либеральными парадигмами, которые насаживает Запад по всему миру.

Что самое важное было сказано об отношениях Китая и остального мира?

Что касается Китая, на мой взгляд, очевидно, что он сейчас становится одним из центральных мировых игроков, которые определяют важнейшие процессы не только в экономике, в политике, но и в безопасности. Мне кажется, что потенциальная конфронтация и увеличение напряженности в отношениях между США и Китаем могут действительно привести к серьезным последствиям. Китай в настоящий момент — это то государство, которое имеет полное право отстаивать свои интересы, в том числе экономические и политические, во многих регионах мира.

Иными словами, то, что раньше делали США, объявляя зоной своей естественных интересов весь земной шар, сейчас делает Китай, обладая экономической мощью и благодаря постепенному увеличению своего военного потенциала. Китай теперь считает, что имеет полное право отстаивать эти национальные интересы по всему миру.

Как вести себя России?

В этом смысле РФ в первую очередь необходимо руководствоваться нашими национальными интересами. Китай является нашим стратегическим партнером, но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что жертвовать потенциально стабильными, хорошими отношениями с Китаем ради сиюминутной выгоды и потепления отношений с США не стоит, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что США будут пытаться вбить клин между нашими государствами, и в этом смысле позиция Москвы в отношении этих вопросов будет носить принципиальный характер.

От того, какую стратегию выберет Москва, будет зависеть расклад сил не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в зоне естественного противоборства США и Китая, но и во всем мире.

Нас ждет действительно очень интересное время. По крайней мере, ближайшие 4—5 лет. То, что происходит, является абсолютно новыми течениями, новыми тенденциями в мировой политике, в мировой экономике. И самое главное, что эту энтропию, которая возникает, предсказать очень сложно. Предсказать, как будут развиваться те или иные события на всем земном шаре или в определенной точке мира, становится фактически невозможным, потому что мы видим глобальный период глобальной нестабильности. И, к сожалению, в этой глобальной нестабильности РФ прекрасно понимает, что несет ответственность в целом за глобальную безопасность, и считает, что только совместными усилиями, только с помощью постоянных переговоров и различных договоренностей можно эту глобальную безопасность поддерживать, чтобы действительно эта энтропия не развивалась еще больше.

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