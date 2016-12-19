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Источник Правда.Ру

Daily Mail: Западные СМИ с самого начала лгали о ситуации в Алеппо

Мир

Колумнист британской газеты Daily Mail Питер Хитченс возмущён отсутствием правды о событиях в Алеппо в СМИ Великобритании и лояльным отношением к преступлениям так называемых "повстанцев" со стороны британских властей. Об этом публицист пишет в своей авторской колонке на сайте Daily Mail.

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Фото: AP

По словам Хитченса, в последние дни все медиа Великобритании пестрят "красочными сообщениями" о событиях в восточном Алеппо, которые, однако, предоставлялись в письменном виде или же были переданы людьми из Бейрута или Лондона. В сообщениях говорилось о сожжённых заживо женщинах и детях, передает Лайф.

При этом, по данным Хитченса, в зоне конфликта не было ни одного штатного корреспондента из западных СМИ, видимо, из страха, что журналистов могут похитить или даже убить. Он также возмущен тем, что британские СМИ продолжают называть боевиков "умеренными повстанцами". Он добавляет, что в любом другом месте их называли бы экстремистами, джихадистами, террористами и фанатиками, подчёркивает Хитченс.

В российском Минобороны не раз отвечали Западу на заявления об "умеренной оппозиции". Недавно официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ответил на слова о "российских бомбардировках", якобы "умеренной оппозиции" в Алеппо, а также о заблокированных мирных жителях.

"Все заявления с высоких западных трибун со ссылками на "сообщения активистов", а также "кино" о якобы "российских бомбардировках", "расстрелах" и другие постановочные сцены снимали специальные телегруппы боевиков. Почему их с удовольствием и без проверки брали некоторые СМИ — вопрос к ним. И совет — не верить пропаганде террористов", -сказал он.

Кроме того, Конашенков заявил, что никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ближневосточный корреспондент газеты Independent Патрик Кокберн заявил, что боевики вытеснили западных журналистов из восточного Алеппо, сделав источниками новостей "местных активистов", которые находятся под контролем джихадистов.

Как пишет издание, многие западные СМИ из-за наивности или личной выгоды работают только с разрешения "Джебхат ан-Нусры" (сменившей название на "Джебхат Фатах аш-Шам") и "Ахрар аш-Шам", подконтрольных террористической группировке "Аль-Каида", запрещенной во многих странах.

Иностранных журналистов, которые могут представить объективный взгляд, боевики похищают и убивают, создавая таким образом информационный вакуум, пишет корреспондент Independent.

А недавно Запад обвинили в покровительстве терроризму. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал заявления Запада и ряда арабских стран по поводу ситуации в Алеппо "скандальными" и покровительствующими терроризму", сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

"Пропагандистская политика и двойные стандарты со стороны этих стран, которые явно и скрытно поддерживают террористов в Сирии и других регионах, открыто проявляются во всей этой бесполезной шумихе ", — отметил Касеми, говоря о заявлениях, звучащих по ситуации в Алеппо. Он не уточнил, о каких именно заявлениях и каких странах идет речь.

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