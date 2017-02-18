Додон и НАТО: почему президент Молдавии сделал то, чего боялись его предшественники

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с ультиматумом: если бюро НАТО будет открыто в Кишиневе в этом году, то в следующем, после проведения парламентских выборов, его закроют.

источник Pravda. Ru

Дело в том, что соглашение о бюро организации было подписано еще до вступления Додона в должность. По словам президента Молдавы, члены правительства понимали, что он его заблокирует, поэтому соглашение было подписано заранее.

"По закону, они могут открыть этот офис НАТО. Но я их предупредил, если они поторопятся и откроют в этом году, то мы его после проведения парламентских выборов закроем. Поэтому зачем открывать и потом убегать отсюда?", — отметил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Додон рассказал, что намерен предложить руководству НАТО соглашение о признании нейтралитета республики со стороны альянса.

По сути, Додон указал НАТО на дверь. Почему это важно для Молдовы, "Правде.Ру" рассказали эксперты.

Богдан ЦЫРДЯ, молдавский политик, политолог, директор Социал-демократического института Молдовы, депутат парламента Молдавии с 2014 года.

На сегодняшний день существует 11 статья в Конституции, которая гласит: "Молдова — нейтральное государство". Так что все эти офисы НАТО, военные учения НАТО, создание совместных батальонов с Румынией — все, о чем договаривается сегодняшнее руководство Молдовы, — противоречит Конституции.

Кроме того, все эти действия закрывают путь для разрешения приднестровского конфликта, а поэтому они являются антигосударственными действиями. Это ставит огромные препоны перед объединением страны с Приднестровьем, перед налаживанием экономических и стратегических отношений с Российской Федерацией.

Безусловно, сегодня президент страны не имеет полномочий, чтобы расторгать такие соглашения: с НАТО, с Европейским Союзом и так далее. Но в случае, если партия социалистов (при досрочных парламентских выборах или ординарных парламентских выборах) наберет парламентское большинство, президент может своим указом просто-напросто расторгнуть это соглашение с НАТО.

Таким образом, заявления президента довольно логичны: они соответствуют ожиданиям народа, они соответствуют национальным интересам. Зачем нейтральному государству иметь эти офисы НАТО, проводить военные учения с альянсом?

Добавлю, что никогда такого жесткого заявления, такой жесткой позиции в Молдове еще не было. Ни один лидер страны — ни Воронин, который подписал в 2006 году план действия с НАТО, ни Лучинский ранее, ни тем более Снегур — не решался на такие речи.

Это важный шаг, который показывает: не все страны СНГ и бывшего СССР тянутся в Евросоюз и мечтают о присоединении к НАТО. И это удар по имиджу альянса, безусловно.

Владимир БУКАРСКИЙ, исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба.

Дело в том, что Молдова является нейтральным государством по конституции, и этим руководствуется всенародно избранный президент. Он, кстати, является убежденным противником открытия представительства и НАТО, и любых других военных блоков.

Президент Додон выступает за абсолютный нейтралитет Молдовы. Но дело в том, что парламентское большинство и правительство контролируют силы противоположного лагеря. Увы, но они представляют ту часть населения, которая тащит страну на Запад. Увы, но эти люди имеют в своих руках почти все средства массовой информации, систему образования — то есть важнейшие рычаги влияния на общественное мнение.

Тем не менее по всем социологическим опросам рейтинги Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов высоки. Это позволяет надеяться на получение большинства в парламенте и возможность самостоятельно сформировать правительство. В таком случае вероятно, что офис НАТО закроют сразу после новых выборов и формирования правительства.

Присутствие бюро НАТО означает некий символ, некий идеологический вектор, некую символику того курса, которое осуществляет руководство страны в течение последних нескольких лет. То есть это курс на максимальное дистанцирование от России и максимальное сближение с Западом. Это символ того тренда, в котором идут Украина, страны Прибалтики и другие страны Восточной Европы.

Отсутствие же офиса НАТО, я думаю, будет символом того, что Молдова движется своим самостоятельным внешнеполитическим курсом.

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