Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Додон и НАТО: почему президент Молдавии сделал то, чего боялись его предшественники

Мир

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с ультиматумом: если бюро НАТО будет открыто в Кишиневе в этом году, то в следующем, после проведения парламентских выборов, его закроют.

359687.jpeg
источник Pravda. Ru

Дело в том, что соглашение о бюро организации было подписано еще до вступления Додона в должность. По словам президента Молдавы, члены правительства понимали, что он его заблокирует, поэтому соглашение было подписано заранее.

"По закону, они могут открыть этот офис НАТО. Но я их предупредил, если они поторопятся и откроют в этом году, то мы его после проведения парламентских выборов закроем. Поэтому зачем открывать и потом убегать отсюда?", — отметил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Додон рассказал, что намерен предложить руководству НАТО соглашение о признании нейтралитета республики со стороны альянса.

По сути, Додон указал НАТО на дверь. Почему это важно для Молдовы, "Правде.Ру" рассказали эксперты.

Богдан ЦЫРДЯ, молдавский политик, политолог, директор Социал-демократического института Молдовы, депутат парламента Молдавии с 2014 года.

На сегодняшний день существует 11 статья в Конституции, которая гласит: "Молдова — нейтральное государство". Так что все эти офисы НАТО, военные учения НАТО, создание совместных батальонов с Румынией — все, о чем договаривается сегодняшнее руководство Молдовы, — противоречит Конституции.

Кроме того, все эти действия закрывают путь для разрешения приднестровского конфликта, а поэтому они являются антигосударственными действиями. Это ставит огромные препоны перед объединением страны с Приднестровьем, перед налаживанием экономических и стратегических отношений с Российской Федерацией.

Безусловно, сегодня президент страны не имеет полномочий, чтобы расторгать такие соглашения: с НАТО, с Европейским Союзом и так далее. Но в случае, если партия социалистов (при досрочных парламентских выборах или ординарных парламентских выборах) наберет парламентское большинство, президент может своим указом просто-напросто расторгнуть это соглашение с НАТО.

Таким образом, заявления президента довольно логичны: они соответствуют ожиданиям народа, они соответствуют национальным интересам. Зачем нейтральному государству иметь эти офисы НАТО, проводить военные учения с альянсом?

Добавлю, что никогда такого жесткого заявления, такой жесткой позиции в Молдове еще не было. Ни один лидер страны — ни Воронин, который подписал в 2006 году план действия с НАТО, ни Лучинский ранее, ни тем более Снегур — не решался на такие речи.

Это важный шаг, который показывает: не все страны СНГ и бывшего СССР тянутся в Евросоюз и мечтают о присоединении к НАТО. И это удар по имиджу альянса, безусловно.

Владимир БУКАРСКИЙ, исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба.

Дело в том, что Молдова является нейтральным государством по конституции, и этим руководствуется всенародно избранный президент. Он, кстати, является убежденным противником открытия представительства и НАТО, и любых других военных блоков.

Президент Додон выступает за абсолютный нейтралитет Молдовы. Но дело в том, что парламентское большинство и правительство контролируют силы противоположного лагеря. Увы, но они представляют ту часть населения, которая тащит страну на Запад. Увы, но эти люди имеют в своих руках почти все средства массовой информации, систему образования — то есть важнейшие рычаги влияния на общественное мнение.

Тем не менее по всем социологическим опросам рейтинги Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов высоки. Это позволяет надеяться на получение большинства в парламенте и возможность самостоятельно сформировать правительство. В таком случае вероятно, что офис НАТО закроют сразу после новых выборов и формирования правительства.

Присутствие бюро НАТО означает некий символ, некий идеологический вектор, некую символику того курса, которое осуществляет руководство страны в течение последних нескольких лет. То есть это курс на максимальное дистанцирование от России и максимальное сближение с Западом. Это символ того тренда, в котором идут Украина, страны Прибалтики и другие страны Восточной Европы.

Отсутствие же офиса НАТО, я думаю, будет символом того, что Молдова движется своим самостоятельным внешнеполитическим курсом.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


США пугает пророссийская Молдавия
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Секты экстремистов: Тревогу бить уже поздно?
Россия
Вещий Олег — киевский или русский?
Мировая кооперация
Без России Украину ждет погружение в каменный век
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Венгрия любит Россию за энергию
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Катастрофа в США: угроза перерастает в бедствие
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Восточная Европа
Венгрия любит Россию за энергию
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Кто допишет таблицу Менделеева?
Чаепития в Академии
Кто допишет таблицу Менделеева?
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
Мохаммед Дж Андрей МАНОЙЛО: "Глава Пентагона "кукарекнул во вселенную"
Сергей Фролов(Google) Павел ГЛОБА: "Проклятие Лермонтова существует"
Михаил Богданов(Одноклассники) Украина — разменная карта политики США
Sonia Son Владимир ОЛЕЙНИК: силой объединить Украину невозможно
Sonia Son Война по-киевски: терроризм и блокада
Николай Изергин "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Victor Equitable "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Виктор Гольдмахер Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Arik Karapetian Украина готовится официально объявить России войну
Михаил Рожик Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?