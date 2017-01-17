Что США сделают с "ручным" Тунисом

Бороться с терроризмом в Тунисе, укрепляя военную мощь республики, при этом принимая участие в законодательных процессах в стране, намерены американцы. Соответствующий законопроект на днях внесли на рассмотрение конгресса США сенаторы-демократы Алси Хэйстингс и Дэвид Швейкерт.

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Тунис выбран не спроста: по мнению американских сенаторов, это «самая многообещающая страна для развития демократии и плюрализма на Ближнем Востоке и в Африке».

Согласно законопроекту, США собираются «укреплять военную мощь страны, участвовать в законодательном процессе, содействовать реформам, улучшать экономические показатели, поддерживать демократическое и гражданское общество и обеспечивать безопасность внешних границ Туниса».

Средства на эти цели будут выделяться в соответствии с бюджетом США на 2017 год, в рамках которого $65 млн будет направлено на военное финансирование других государств и $74 млн - на экономическую помощь союзникам. Ещё около $6 млн американцы потратят на антитеррористическую деятельность в других странах, в том числе в Тунисе.

«США готовы оказать помощь тунисскому народу в борьбе с растущей угрозой со стороны ИГ* и других террористов, поскольку они пытаются уничтожить демократию Туниса, - пишет конгрессмен Хэйстингс на своём официальном сайте. - Мы должны сделать всё, чтобы развивать свободу и демократию в регионе, которому эти понятия мало знакомы».

По словам автора инициативы, существует опасность, что в Тунис могут устремиться боевики из других стран.

«Америка сможет ликвидировать террористические организации, которые действуют в Тунисе и в соседней Ливии, предотвратить возвращение боевиков из Сирии в Тунис и помочь укрепить военную мощь республики», - отмечается в документе.

О том, что Тунис - стратегический союзник Америки среди стран, не входящих в НАТО, Барак Обама заявлял ещё в 2015 году. «Мы верим в Тунис и будем работать с ним в дальнейшем, как со стабильным партнёром», - подчёркивал он.

Несмотря на то, что президент США предлагал стране финансовую поддержку - гранты и кредиты, совместное участие в оборонных инициативах, военных учениях и контртеррористических операциях, правительство республики такое вмешательство американцев во внутреннюю политику страны отнюдь не приветствовало.

Так, председатель Ассамблеи народных представителей Тунисской Республики Мохаммед Эннасер ранее заявлял, что Тунис выступает против размещения военных баз США и НАТО на своей территории и против вмешательства Вашингтона в конфликт в Ливии под предлогом борьбы с терроризмом.

«Тунис никогда не согласится на присутствие на его территории какой-либо иностранной военной базы, - утверждал глава тунисского парламента. - В отношении Ливии же наша позиция такова, что все политические разногласия должны решаться путём национального диалога. Целью этого диалога должно быть создание национального правительства, пользующегося доверием максимально возможного числа граждан страны. Именно это правительство должно применять силу в борьбе против террористов или просить о военной помощи. Мы против внешнего вмешательства».

Кроме того, согласно исследованию международной организации Pew Research, около 60% граждан Туниса негативно оценивали способность президента США Барака Обамы разрешать конфликты в иностранных государствах, а также давали отрицательную оценку лидерским качествам демократа.

Хотя после побега из страны в январе 2011 года президента Зин эль-Абидин Бен Али и избрания главой республики Беджи Каид Эс-Себси в Тунисе и начались демократические преобразования, одновременно, после смены политического режима, в республике участились террористические акты. Кроме того, выяснилось, что выходцы из Туниса принимали участие в терактах за пределами государства.

Так, в марте 2015 года боевики напали на здание музея Бардо в Тунисе и захватили в заложники туристов. В результате погибли 25 человек. В июне 38 туристов были расстреляны на пляже в городе Сус. В ноябре того же года террористы взорвали автобус президентской гвардии - погибли 12 человек. В марте 2016-го на границе с Ливией в городе Бен-Гердан в результате нападения боевиков погибли ещё 50 человек.

Кроме того, в июле 2016 года выходец из Туниса направил грузовик в толпу в Ницце, теракт унёс жизни 86 человек, в числе которых была и российская туристка. 19 декабря 2016 года аналогичный теракт был совершён на рождественском базаре в Берлине - за рулём также был уроженец Туниса.

Несмотря на несогласие властей, США и раньше могли использовать базы в Тунисе для проведения разведывательных операций. В октябре 2016 года западные СМИ выяснили, что американские беспилотники вылетают на разведку в Ливию, где ведут операции против «Исламского государства», с базы на границе Туниса.

Данные, полученные с помощью этих беспилотных аппаратов, американцы использовали при нанесении порядка 300 ударов по позициям ИГ в городе Сирт.

При этом, как выяснилось, власти Туниса не давали согласия на подобную деятельность, хотя американские военные продолжают утверждать обратное.

Отметим, что использование баз в Тунисе помогает американцам закрыть «слепое пятно» разведывательных операций в регионе. В октябре Штаты также выделили $50 млн на строительство базы беспилотников на севере Нигера.

Предлагаемые американскими сенаторами законопроекты ясно показывают, что США будут продолжать проводить свою неоколониальную политику, продавливая свои интересы в регионе, и Тунис тогда станет инструментом продвижения этих интересов.

Отметим, что это - далеко не первая, и едва ли последняя, попытка США "взять под свое крыло" то или иное африканское государство. Чем же закончились попытки США устроить на Ближнем Востоке "Арабскую весну" хорошо известно: потушить пожар там не удается до сих пор. И тут уж от признаний главы ЦРУ "мы виноваты, Вашингтон виноват в последствиях - переоценили происходящее, хотели им демократию подарить", мало что может измениться.