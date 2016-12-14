Профессор из США: Два десятка выборщиков могут не проголосовать за Трампа

20 членов коллегии выборщиков из числа республиканцев могут не поддержать кандидатуру Дональда Трампа на голосовании 19 декабря. Об этом заявил профессор права Гарвардского университета США Ларри Лессиг, поддерживающий Демократическую партию.

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Как сообщает американская газета Politico, фирма профессора Electors Trust оказывает бесплатную юридическую помощь выборщикам-республиканцам, которые рассматривают возможность не голосовать за Трампа. По словам Ларри Лессига, 20 человек из коллегии выборщиков "серьезно рассматривают" такую возможность.

Профессор не предоставил никаких доказательств. Он лишь отметил, что эти выборщики сообщили его сотрудникам о своих намерениях. Лессиг также не сообщил, какие штаты они представляют. На данный момент известно, что лишь один выборщик-республиканец Крис Сапран, представляющий Техас, не будет голосовать за Трампа.

Ранее газета New York Daily News сообщала о том, что, по крайней мере, шесть членов коллегии выборщиков — органа, который должен будет избрать президента США 19 декабря — объявили, что изменят свой выбор и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Хотя Хиллари Клинтон уже давно признала своё поражение, некоторые её сторонники считают, что ещё не всё потеряно.

Так выборщик Майкл Бака заявил, что не будет голосовать за Трампа. А Брэт Чайфало сообщил, что вместе с Бака является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

Напомним, для избрания президентом США необходимы 270 голосов членов коллегии выборщиков. По итогам голосования 8 ноября Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон — 232. Граждане США, выступающие против республиканца хотят уговорить 37 выборщиков выступить против своего однопартийца.

"Перевес у Дональда Трампа в 60 выборщиков. Это очень большое количество. Конечно, недовольные победой Трампа политические элиты постараются найти и, может быть, найдут, пару-тройку человек, которые что-то сделают не так, но не больше. Ведь в таком случае эти выборщики в следующий раз вообще вылетят. Выборщики — это тоже представители элиты штата. Поэтому, тут дело такое: говорят они сейчас одно, а думаю, что проголосуют они так, как свидетельствуют итоги выборов", — рассказала ранее Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Напомним, в начале ноября несколько тысяч американцев принимали участие в манифестациях в связи с избранием республиканца Дональда Трампа президентом США. 12 ноября около 100 протестующих заблокировали тоннель на одной из главных автомобильных трасс в американской столице. Как сообщает РИА Новости, тоннель 395 расположен на одной из основных автомобильных трасс в Вашингтоне, он пролегает через Капитолий. Его блокировка может вызвать нарушение движения машин как на въезд в город, так и на выезд.

9 ноября около 200 человек также собрались в центре столицы Штатов. Протестующие кричали: "США без Трампа, Ку-клукс-клана и фашистов", "За упразднение коллегии выборщиков" и "Трамп — не мой президент". Люди также призывали других присоединиться к протесту, выкрикивая: "Сойдите с тротуаров на улицы!"Протестующие шли с небольшими транспарантами, а также один человек с флагом ЛГБТ. В толпе противников Трампа было много афроамериканцев и латиноамериканцев.

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