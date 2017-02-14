IISS: военный потенциал Китая приближается к европейскому уровню

Институт исследований по вопросам безопасности (IISS) выпустил очередной обзор, посвященный военному потенциалу стран мира World Military Balance 2017. Эксперты отметили растущий военный потенциал Китая, который уже "наступает на пятки" Европе.

Фото: AP

Уже в 2013 году Азия отодвинула Европу со второго места в мире по объему расходов на оборону, в 2016 году страны Азии потратили на оружие в 1,3 раза больше, чем страны Европы. Мировым лидером по военным расходам с большим отрывом остаются США — $604 млрд, на втором месте Китай со $145 млрд, на третьем Россия с $58,9 млрд.

В обзоре отмечается, что "вызовы военному превосходству Запада становятся все значительнее — Китай приближается к военному паритету с ним".

"Если раньше Китай в основном имитировал советские или российские образцы, то теперь становится очевидно, что в ключевых областях Китай сосредоточился на собственных исследованиях и производстве, что подкрепляется ростом ассигнований", - говорится в материале

Эксперты отмечают успех КНР в военно-воздушной и военно-морской отраслях — начата работа над строительством трех новейших больших ракетных эсминцев типа 055, а из серии 13 новейших эсминцев типа 052D пять уже находятся в строю, а еще восемь будут сданы в эксплуатацию в 2017–2018 годах.

Говоря о России, специалисты IISS отмечают, что "использование российского оружия в Сирии с сентября 2015 года… говорит о том, что Россия продолжает модернизировать свои вооруженные силы и наращивать возможности своих систем, передает "Коммерсант".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", американский журнал The American Interest назвал 8 самых могущественных держав. В список попали США, Китай, Япония, Россия, которая опередила на один пункт Германию, Индия, Иран, а замыкает рейтинг Израиль.

Китай, по словам автора материала, воспользовавшись пассивностью Америки, спроецировал своё влияние на регионы Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, а под конец года ещё и перехватил американский военный дрон.

Что касается РФ, то здесь налицо успехи в дипломатии, отмечает издание.

"Путин одержал победу в Сирии как в военном смысле, так и на словах, позволяя Асаду вернуть контроль над Алеппо и тем самым унижая Соединённые Штаты", — отмечается в статье.

На днях капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл подверг критике политику властей Штатов в области обороны и заявил, что российская армия более эффективна при меньшем бюджете. Он отмечает, что Россия выделяет на все вооруженные силы вдвое меньше, чем получают одни только ВМС США. Тем не менее она сумела поставить Вашингтон "в неловкое положение" в Сирии.

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