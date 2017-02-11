Шпионские страсти в Белом доме

В Белом доме активно выясняют, как произошли множественные утечки информации, озвученной в личных разговорах президента США Дональда Трампа с лидерами разных стран.

Фото: AP

В частности, Трамп довольно резко поговорил с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Между политиками произошла жесткая дискуссия на тему миграции, после чего Трамп повесил трубку. Подробности беседы вскоре появились в The Washington Post.

Ранее миллиардер общался с мексиканским президентом Пеньей Ньето. Стенограмма разговора Трампа и Ньето неожиданным образом оказалась в распоряжении мексиканского агентства новостей Aristegui Noticias, а также Associated Press.

Также в СМИ просочилась информация, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным Трамп сделал паузу, чтобы уточнить у помощников детали договора об ограничении вооружений, о котором якобы не имел понятия. В Белом доме заявили, что американский президент просто взял в том разговоре небольшую паузу, чтобы посоветоваться с помощниками.

"Президент воспринимает эти утечки очень серьезно", — рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он назвал случившееся "нарушением протокола и потенциальным преступлением", сообщает "РГ".

Кроме того, на днях Трамп узнал о том, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком антироссийские санкции. Миллиардер отметил, что был не в курсе переговоров. Глава государства подчеркнул, что будет разбираться в этом вопросе.

Вчера спецслужбы США частично подтвердили достоверность доклада о российском компромате на американского президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах и разведке.

CNN отмечает, что достоверными якобы оказались записи о переговорах неких российских граждан, описанные в 35-страничном досье, и утверждает, что в их распоряжении оказались подтверждения спецслужб США о времени звонков, личностях звонивших и местах, откуда совершались звонки.

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