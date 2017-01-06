В 2016 году в Средиземном море погибли более 5 тысяч мигрантов

Более 5 тысяч мигрантов погибли в 2016 году, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран, говорится в заявлении, опубликованном Международной организацией миграции (МОМ).

Фото: AP

Наибольшее количество смертей было зафиксировано при попытке мигрантов попасть в Италию - более 4,5 тысячи человек. Число мигрантов, прибывающих в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту, возросло до 181 тысячи человек, что является наибольшим показателем за все время наблюдений. В основном мигранты, прибывающие в Италию, - выходцы из Африки, большинство из них - нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии, передает РИА Новости.

Как ранее сообщала Правда.Ру, беженца пытались провезти в Испанию в чемодане. Об этом сообщила Daily Mail. Отмечается, что в багаже у женщины был 19-летний житель Габона, передает радио "Вести ФМ". Инцидент произошёл в анклаве Сеута, который часто используется африканскими беженцами в качестве точек входа в Европу. Мигранты либо пытаются добраться до них вплавь вдоль побережья, либо штурмуют шестиметровые пограничные заграждения.

В первый день нового года более тысячи мигрантов из Марокко попытались попасть в Испанию через ограждение на границе. Один из испанских телеканалов в прямом эфире транслировал запись, на которой было видно, что мигранты пытались перелезть через шестиметровый забор с колючей проволокой. Но проникнуть за пределы ограждения они так и не смогли. Двух человек пропустили через границу и сразу же направили в больницу Сеуты. Остальных мигрантов отправили обратно в Марокко. Во время потасовок на границе пять испанских полицейских и 50 марокканцев получили ранения из-за того, что мигранты бросали камни и прутья.

Но самый серьезный "удар" на себя взяла Германия. Около миллиона беженцев-мусульман приняла она только по официальным данным. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов.

Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности".

За это время уровень рождаемости в Германии повысился в полтора раза, достигнув рекордного показателя для женщин возрастом 33 года. "Иностранцы дали Германии то, что ей нужно: больше детей". С таких слов начинается материал Bloomberg о том, что принявшая волну беженцев ФРГ теперь переживает настоящий беби-бум: в прошлом году рождаемость в стране поднялась сразу на 50%.

Между тем, как пишут СМИ, преступления мигрантов в Германии замалчивают. В последние годы их число растет, то такие инциденты все реже мелькают в прессе. Дело в том, что есть политическая установка - не предавать огласке преступления, совершенные беженцами, чтобы не разжигать антимигрантские настроения.

Кстати, в Германии от атак типа Кельна в эти праздники защитились, выставив на улицу усиленные наряды полиции. Однако история повторилась в Австрии. По меньшей мере 19 женщин в возрасте от 19 до 25 лет заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны "темнокожих" мужчин. Представитель полиции города Эрнст Кранебиттер сообщил, что две женщины подверглись сексуальным домогательствам в центре Инсбрука со стороны примерно десяти мужчин-иностранцев.

Он подчеркнул, что ничего подобного в Инсбруке еще не происходило. В местной полиции считают, что домогательствами занималась одна и та же группа мужчин, чьи личности в данное время устанавливаются.

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