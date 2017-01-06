Разработчик противовирусного ПО McAfee политический активист Джон Макафи в интервью RT рассказал, почему за хакерскими атаками на Демократическую партию США не может стоять государство.
По его словам, при взломе серверов национального комитета Демократической партии использовалось вредоносное программное обеспечение полуторагодичной давности. С тех пор оно не раз обновлялось.
"Неужели российские разведслужбы потратили бы так много времени на улучшение своей хакерской программы, чтобы в момент по-настоящему важной атаки решить: "А давайте-ка воспользуемся прошлогодним кодом, там всего-то пара ошибок"? Нет, конечно!", — говорит Макафи.
Он добавляет, что это дело рук независимого хакера-одиночки, который воспользовался старой вредоносной программой.
Макафи также назвал не соответствующей действительности данные о том, что вредоносная программа была разработана силами двух разных хакерских организаций, имеющих отношение к правительству России. По его словам, на самом деле это одна организация, в состав которой входят хакеры не только из России, но и со всего мира.
Макафи также отметил, что обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в ход президентских выборов являются либо пропагандой, нацеленной на возбуждение в американцах злости по отношению к России, либо "свидетельством того, что все представители американского разведывательного сообщества безграмотны и наивны, и им не место на своей работе".
Сегодня СМИ сообщили, что представители спецслужб США установили посредников, которые передавали якобы полученные Россией документы Демократической партии сайту WikiLeaks. А ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили в четверг Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.
"Белый дом получил доклад, и президента Обаму брифингуют в настоящее время (представители разведки — ИФ)", — сказал он.
По словам Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.
Как сообщала Правда.Ру, вице-президент США Джо Байден заявил, что тайные операции американских спецслужб против России стали ответом на кибератаки, которые якобы были проведены со стороны Москвы.
Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
На бездоказательность обвинений в отношении России отреагировал избранный президент Дональд Трамп. Он считает беспочвенными обвинения в адрес России во взломе серверов американской демократической партии без проведения соответствующей экспертизы со стороны ФБР. Об этом он заявил в четверг в своем аккаунте в Twitter.
"Национальный демократический комитет даже не позволил ФБР изучить информацию на своих компьютерах после того, как их якобы взломала Россия, — указал избранный глава государства. — Тогда как и почему они столь уверены во взломе, если они даже не запрашивали изучения компьютерных серверов". "Что вообще происходит?", — с возмущением спрашивает Трамп.
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