Кибератаки на Клинтон: Джон Макафи рассказал, почему Россия не при чем

Разработчик противовирусного ПО McAfee политический активист Джон Макафи в интервью RT рассказал, почему за хакерскими атаками на Демократическую партию США не может стоять государство.

Фото: Fotodom.ru/DP

По его словам, при взломе серверов национального комитета Демократической партии использовалось вредоносное программное обеспечение полуторагодичной давности. С тех пор оно не раз обновлялось.

"Неужели российские разведслужбы потратили бы так много времени на улучшение своей хакерской программы, чтобы в момент по-настоящему важной атаки решить: "А давайте-ка воспользуемся прошлогодним кодом, там всего-то пара ошибок"? Нет, конечно!", — говорит Макафи.

Он добавляет, что это дело рук независимого хакера-одиночки, который воспользовался старой вредоносной программой.

Макафи также назвал не соответствующей действительности данные о том, что вредоносная программа была разработана силами двух разных хакерских организаций, имеющих отношение к правительству России. По его словам, на самом деле это одна организация, в состав которой входят хакеры не только из России, но и со всего мира.

Макафи также отметил, что обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в ход президентских выборов являются либо пропагандой, нацеленной на возбуждение в американцах злости по отношению к России, либо "свидетельством того, что все представители американского разведывательного сообщества безграмотны и наивны, и им не место на своей работе".

Сегодня СМИ сообщили, что представители спецслужб США установили посредников, которые передавали якобы полученные Россией документы Демократической партии сайту WikiLeaks. А ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили в четверг Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.

"Белый дом получил доклад, и президента Обаму брифингуют в настоящее время (представители разведки — ИФ)", — сказал он.

По словам Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.

Как сообщала Правда.Ру, вице-президент США Джо Байден заявил, что тайные операции американских спецслужб против России стали ответом на кибератаки, которые якобы были проведены со стороны Москвы.

Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

На бездоказательность обвинений в отношении России отреагировал избранный президент Дональд Трамп. Он считает беспочвенными обвинения в адрес России во взломе серверов американской демократической партии без проведения соответствующей экспертизы со стороны ФБР. Об этом он заявил в четверг в своем аккаунте в Twitter.

"Национальный демократический комитет даже не позволил ФБР изучить информацию на своих компьютерах после того, как их якобы взломала Россия, — указал избранный глава государства. — Тогда как и почему они столь уверены во взломе, если они даже не запрашивали изучения компьютерных серверов". "Что вообще происходит?", — с возмущением спрашивает Трамп.

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