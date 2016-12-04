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Источник Правда.Ру

Британскую армию учат воевать против российских танков

Мир

"Этого ужасного и пугающего момента в мире ждали уже давно: акт неприкрытой агрессии во стороны режима Путина, когда российские танки покатятся через границы Балтийских государств... В этот момент Великобритания, США и другие западные стран должны, сплотившись, согласно договору встать на защиту страны - члена НАТО.

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Фото: AP

Уже через несколько часов мир находится на грани ядерной войны..."

Такой жутковатый сценарий в эти дни моделируется британскими военными в ходе самых реалистичных за последнее время военных игр, проходящих на полигоне Солсбери-Плейн. Об  этом рассказывает газета The Mail on Sunday.

Как пишет издание, по долине Солсбери военные имитируют вторжение Путина в Прибалтику. И картина у них получается более, чем реалистичная: на боле "боя", где солдаты НАТО должны будут противостоять "войскам Путина, вторгающимся в Эстонию", гремят гусеничными траками самые настоящие российские танки - Т-72 и Т-55. Как считает армейское начальство, солдаты должны "прочувствовать момент вторжения Путина".

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Подозрительно сильно напоминает и форма, в которую на "поле боя" были одеты солдаты "условного противника" обмундирование российских силовиков, отмечает автор заметки.

В маневрах на стороне условного противника участвовали гражданские лица, нанятые рекрутинговым агентством в связи с сокращением военного бюджета. Танки Т-72 польского производства и другая бронетехника были предоставлены частным коллекционером и Танковым музеем.

Экс-заместитель главнокомандующего сил НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф, написавший книгу "Война с Россией", отметил в комментарии изданию: "Да, это именно то, что я ожиданию. Это не просто игра, это вполне реальная и ужасная угроза".

Глядя на фотографии с учений, которые опубликовала газета, так и хочется спросить: что же вы себя сами так ужасно пугаете? Неужели не надоело?

Не надоело, и едва ли надоест в ближайшем будущем. Миф о пресловутой "российской угрозе" НАТО будет использовать еще очень долго, считает  постоянный представитель России при Альянсе Александр Грушко. С направления, которое было взято на саммитах  НАТО в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в 2016 году, сворачивать руководство Альянса не собирается, уверен он. При этом на настоящие угрозы, отзвуки которых терактами уже прокатились по Европе, внимания почти не обращается.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, выступая с лекцией в Оксфордском университете, генсек НАТО Йенс Столтенберг, фактически заявил: Что бы Россия не делала, мы все равно войдем! Поэтому Москве надо спокойнее относиться в расширению Альянса и не решать за другие страны, которые сами хотят присоединиться к НАТО.

"Нет, я не понимаю, когда в России выражают мнение, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе - это провокация, - цитирует генсека НАТО "Интерфакс". - России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь".

Прокомментировать заявление главы Альянса Pravda.Ru попросила эксперта Ассоциации военных политологов, доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкина.

- Стоит ли "расслабиться" как советует Столтенберг, и что тогда последует?

- Предупреждения Столтенберга в адрес России о том, что якобы мы препятствуем вхождению других государств в НАТО, звучат не в первый раз. Речь идет о другом. Мы постоянно говорим о том, что вся военная инфраструктура союза НАТО пододвигается к нашим границам. И постоянно в информационном пространстве звучит антироссийская риторика, на основе которой проводятся все их учения. 

Движение войск НАТО на Восток, в сторону России, носят совершенно определенный характер, но они их трактуют, как "противодействие нападению" со стороны России. Подробнее читайте в материале "Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы".

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Темы Великобритания российская угроза российская военная техника
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