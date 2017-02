Вратаря соперников от смерти спас игрок чешской компанды

Благодаря первой помощи, которую вовремя оказал игрок чешской футбольной команды пострадавшему вратарю команды соперников, жизнь голкипера теперь вне опасности.

Фото: скриншот с youtube.com

Видео происшествия было опубликовано на YouTube-канале Trending Now.

На исходе получаса игры во время матча чемпионата Чехии между командами "Богемианс 1905" и "Словацко, голкипер хозяев Мартин Берковец, пытаясь выбить мяч, врезался в своего же защитника и потерял сознание.

В этой критической ситуации не растерялся нападающий "Словацко" тоголезец Франсис Коне, который и оказал пострадавшему, у которого запал язык, первую помощь.

Матч прошел в Праге 25 февраля в рамках 18 тура чемпионата Чехии и завершился со счетом 0:0.

Прибывшие медики доставили вратаря "Богемианс" в больницу. На следующее утро Берковец, которому пришлось провести ночь в госпитале, в Facebook поблагодарил игрока "Словацко" за помощь.

"Спасибо за хороших людей, которые есть среди нас!", - написал Берковец, которого поддержали подписчики.

