Вратаря соперников от смерти спас игрок чешской компанды

Благодаря первой помощи, которую вовремя оказал игрок чешской футбольной команды пострадавшему вратарю команды соперников, жизнь голкипера теперь вне опасности.
Видео происшествия было опубликовано на YouTube-канале Trending Now.
На исходе получаса игры во время матча чемпионата Чехии между командами "Богемианс 1905" и "Словацко, голкипер хозяев Мартин Берковец, пытаясь выбить мяч, врезался в своего же защитника и потерял сознание.
В этой критической ситуации не растерялся нападающий "Словацко" тоголезец Франсис Коне, который и оказал пострадавшему, у которого запал язык, первую помощь.
Матч прошел в Праге 25 февраля в рамках 18 тура чемпионата Чехии и завершился со счетом 0:0.
Прибывшие медики доставили вратаря "Богемианс" в больницу. На следующее утро Берковец, которому пришлось провести ночь в госпитале, в Facebook поблагодарил игрока "Словацко" за помощь.
"Спасибо за хороших людей, которые есть среди нас!", - написал Берковец, которого поддержали подписчики.
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