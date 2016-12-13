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Источник Правда.Ру

У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону

Спорт

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года не будет проходить в Сочи. Новое место объявят позднее. Такое решение приняла Международная федерация по этим видам спорта IBSF.

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Фото: AP

"Исполком IBSF почувствовал, что в это трудное время было бы благоразумно не организовывать такое мероприятие в России", — сказано в сообщении спортивной организации. 

В своем официальном пресс-релизе отмечает огромные усилия Федерации бобслея и скелетона России, которые были предприняты в процесс организации чемпионата мира на олимпийской трассе "Санки" в Сочи. Однако международная федерация подчеркивает, что общий моральный климат в мировом спорте, независимо от усилий организаторов, не позволяет провести чемпионат мира в России должным образом.

Отмечается, что такое решение было принято, чтобы обеспечить участие в соревнованиях представителей всех стран, сфокусироваться на спорте и избежать политических дискуссий. 

Первыми о намерении бойкотировать соревнования в Сочи заявила команда США. Вслед за американцами об отказе  участвовать в в ЧМ-2017 сообщила сборная Латвии, в которой выступают входящие в мировую элиту скелетонисты братья Дукурсы.

После этого руководство IBSF заявило, что чемпионат мира должен проводиться с участием всех сильнейших в этих видах спорта атлетов, даже если их нежелание выступить на ЧМ-2017 обусловлено какими-либо субъективными факторами и личными эмоциями. Поэтому IBSF подберет такое место для проведения ЧМ-2017, которое ни у кого не будет вызывать каких-либо малейших сомнений.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Ранее федерация бобслея и санного спорта Германии предложила перенести Чемпионат мира 2017 года из России в Германию. 

Поводом для такого решения IBSF стала публикация второй части доклада комиссии Макларена, состоявшаяся на прошлой неделе в Лондоне. В своем выступлении канадский юрист вновь, не утруждая себя доказательствами, обвинил российских спортсменов в нарушении антидопингового законодательства.

При этом называть имен спортсменов, о которых шла речь в докладе, Макларен не будет: таким образом он решил показать уважение к их праву на личную тайну. "Этим должны заниматься международные федерации, а не я", - заявил канадский юрист.

Что было вполне ожидаемо, в докладе Макларена всплыло имя Родченкова, на показаниях которого, пр большей части, и строятся обвинения Макларена и его команды. "Ни один из опрошенных свидетелей ни разу не сказал, что видел, как вскрывались пробы "Б". Но доктор Родченков утверждает, что он лично видел средства, которые были использованы агентами ФСБ и предназначались для вскрытия крышек",- утверждает канадский юрист.

Как можно увидеть, никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог, как и не смог раскрыть секрета, каким же образом "авторы манипуляций"  смогли незаметно вскрыть контейнеры с допинг-пробами, не оставив при этом существенных следов. А ведь, как мы помним, представители компании Klaus Metzler Eckmann, выпускающей контейнеры для допинг-проб, в самый разгар скандальных "разоблачений" WADA заявили о том, что вскрыть их без повреждений невозможно, что вступило в полное противоречие с утверждениями Макларена.

Напомним также, как писала Правда.Ру,  еще в самый разгар скандала с первой частью доклада комиссии Макларена, летом 2016 года, Международный олимпийский комитет призвал заморозить все зимние международные соревнования в России.

"МОК просит все международные федерации зимних видов спорта заморозить приготовления к крупным соревнованиям на территории России, в частности, к чемпионатам мира, этапам Кубков мира или любым другим международным турнирам, и начать искать альтернативные места их проведения", - говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте МОК.

Темы бобслей Международная федерация Чемпионат мира по бобслею
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