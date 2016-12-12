Макларен оправдывается: В России нет государственной допинг-системы

Руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен признал, что допинговая система в России — не государственная машина.

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"То, что описываю в своём докладе я, государственной системой не является. Во второй части доклада, я изменил терминологию… и называю эту систему централизованной, организованной, координируемой через Минспорта и включающей ряд других структур и отделов РУСАДА и Минспорта", — сказал он в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, на прошлой неделе опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. В нем говорится, что более тысячи российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. "Система включала лучших тренеров национальных команд, которые обеспечивали допинг препаратами своих ведущих спортсменов", — заявил юрист.

Однако никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

А это уже прямое нарушение прав спортсменов, сказал ТАСС юрист Артем Пацев: согласно кодексу самого же WADA, все манипуляции с пробами "Б" должны производиться в присутствии спортсменов. Да и сами обвинения, по большей части, строятся на газетных публикациях.

Как и прежде, Макларен не раскрыл секрета, каким же образом "авторы манипуляций" смогли незаметно вскрыть контейнеры с допинг-пробами, не оставив при этом существенных следов. А ведь, как мы помним, представители компании Klaus Metzler Eckmann, выпускающей контейнеры для допинг-проб, в самый разгар скандальных "разоблачений" WADA заявили о том, что вскрыть их без повреждений невозможно, что вступило в полное противоречие с утверждениями Макларена.

При этом, что уже даже не вызывает удивления, и расследования, и обвинения касаются исключительно российских спортсменов. За время, прошедшее со дня опубликования первой части доклада, которые авторы "очень удачно" представили незадолго до Олимпийских игр в Рио-де-Жайнеро, стали известны факты нарушения допинговых правил известными спортсменами США.

Отметим, и первая часть доклада Макларена, из-за которого российские спортсмены были отстранены от Олимпийских и Паралимпийских игр, не выдерживает юридической критики.

Как пишет Рон Катц на страницах Forbes, доклад сделан без соблюдения процессуальных норм, обязательных в американской системе правосудия. По его словам, любая процедура разрешения конфликтов требует нейтралитета, но канадский профессор права Ричард Макларен, назначенный "ответственным лицом", едва ли мог его соблюсти, отмечает журналист.

В докладе говорится, что Макларен раньше был членом независимой комиссии WADA из трех человек… которая обнародовала доклад о повсеместном употреблении допинга в российской легкой атлетике. Понятно, что в документе Макларен повторил свои собственные выводы. Для нейтральности выводов независимым лицом должен был стать человек, не связанный прежде с этой темой, полагает Рон Катц.

При этом, как указано в американской конституции, у обвиняемого должно быть право ответить на заявления свидетелей со стороны обвинения. В докладе же приводятся цитаты свидетелей, имена которых не названы, а Россия не может защищать себя от безымянных обвинителей.

Макларен в документе отмечал, что главный обвинитель России заслуживает доверия. При этом ни у Москвы, ни у кого-либо другого не было возможности устроить ему перекрестный допрос. Единственное, что точно известно о нем — он принимал участие в предполагаемых нарушениях, однако это не может быть гарантией того, что он говорит правду.

А в соответствии с процессуальными нормами необходимо принимать во внимание самые разнообразные сведения, а в докладе независимого лица этого сделано не было, подчеркивает Рон Катц.

По мнению эксперта, без надлежащего процесса не может быть правосудия, а вести этот процесс нужно до того, как спортсмены крупнейшей державы оказываются отстранены от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде.

Таким образом, "сенсационное расследование века", а именно так уже успели окрестить доклад Макларена, на самом деле все больше становится похожим на "пустышку века". И это подтверждает сам глава независимой комиссии WADA, который отказался предъявить конкретные доказательства в ответ на запрос главы МОК.

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