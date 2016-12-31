Москве обещают "новогодний шторм"

О сильном ветре предупреждают москвичей синоптики. До 21 часа в столице объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росгидромете.

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Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - обходить плохо закрепленные рекламные щиты и дорожные знаки, передает ТАСС.

В праздничные дни погода в Москве будет капризна и неустойчива. В начале января атмосферные фронты атлантического циклона принесут осадки в виде снега, мокрого снега, местами ожидается гололед, температура повысится до плюс 2 градусов. В ночь с 3 на 4 января Московский регион окажется под влиянием антициклона, с севера опустится холодный арктический воздух.

"Температура начнет стремительно понижаться, 5 и 6 января в ночные часы она достигнет местами отметки минус 25 градусов", - отметил представитель метеослужбы.

В рождественскую ночь, по его словам, столбики термометров опустятся до 11 - 16 градусов ниже нуля, в последующие дни температура будет постепенно повышаться.

Между тем, в аэропортах Москвы отменены 46 рейсов и 29 задержаны. По состоянию на 11:00 мск, в Домодедове отменены 11 рейсов, еще 17 будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве задержаны 12 рейсов, еще 35 выполняться не будут. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию.

Причины отмены рейсов не называются. Накануне прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с массовыми задержками и отменами рейсов в аэропортах Московского авиаузла.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, синоптики обещали, что в новогоднюю ночь погода в центре европейской части России "покажет язык тепла", температура будет на 8-9 градусов теплее нормы.

"Погода на Новый год "покажет язык". У метеорологов существует понятие "язык холода" или "язык тепла". Атмосфера в новогоднюю ночь будет теплой и в помещениях, где будет отмечаться Новый год, и за их пределами. Отклонение от нормы составит 8-9 градусов", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По данным погодного ведомства, в Москве в пятницу ночью ожидается 7-5 градусов мороза, днем потеплеет до нуля, при этом будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее СМИ сообщали о 33-градусном морозе в Новый год. Но в Гидрометцентре опровергли эти данные, отметив, что таких длительных прогнозов не делают.