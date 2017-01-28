В США школьница отсудила $1,25 миллиона за то, что её не выпустили в туалет

Ученица одной из школ Сан-Диего отсудила у руководства образовательного учреждения 1,25 миллиона долларов. Девочку не выпустили в туалет во время занятий, и она подала на учительницу в суд.

Как сообщает RT, инцидент произошёл еще в феврале 2012 года. Во время одной из школьных консультаций 14-летняя девочка попросила учительницу отпустить её в уборную, но преподаватель Гонья Вольф заставила школьницу воспользоваться ведром и справить нужду в помещении для уборки, а позже вылить содержимое ведра в расположенную в классе раковину.

Для девочки такое унижение перед другими учениками стало серьёзным ударом, она даже попыталась покончить с собой. Суд постановил возместить девушке моральный ущерб в размере $1,25 миллиона, а также выплатить $41 тысячу в качестве оплаты медицинских расходов.

Напомним, ранее суд по иску о возмещении морального ущерба, нанесенного при совращении его школьной учительницей выиграл ученик одной из школ Калифорнии. Сумма компенсации, согласно судебного вердикта, составила 6 миллионов долларов США, которые должна выплатить истцу школа.

Правда представитель учебного заведения заявил, что выплата, присуждённая судом, не равнозначна признанию вины учебным заведением. Во время судебного разбирательства истец заявил, что роман с учительницей нанес ему "непоправимый урон".

Как рассказывала Pravda.Ru, роман 16-летнего ученика с его учительницей английского языка Лаурой Уйтхерст продолжался несколько месяцев и закончился беременностью преподавателя. Спустя два месяца после родов женщину арестовали. После ареста еще два школьника признались, что имели с учительницей интимные отношения.

По закону ей грозило 29 лет тюрьмы, однако она пошла на сделку со следствием, и суд смягчил наказание, осудив женщину только на один год.

"Я сейчас отец ребенка, хотя сам ещё ребёнок", — сказал на судебном процессе юноша. По его словам, сотрудники школы знали о романе, но ничего не предприняли, чтобы воспрепятствовать встречам. Учащийся обвинил их в халатности и практически назвал их соучастниками преступления.

Надо сказать, что подобные случай — отнюдь не единственный. Аналогичный случай произошел в Техасе, где 24-летняя преподавательница английского языка тоже забеременела, но уже от 13-летнего ученика.

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