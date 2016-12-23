Рецепт детоубийств: Проблемы с моралью, контрацепцией и отцовством

Суд приговорил жительницу Сочи к полутора годам колонии за убийство новорожденного сына, сообщила прокуратура Краснодарского края. 23-летняя жительница Сочи самостоятельно, без участия медицинских работников родила жизнеспособного ребенка. "Осознавая, что новорожденный жив и с целью скрыть от знакомых и соседей указанный факт, она совершила его убийство", — говорится в сообщении.

Фото: Архив Pravda.Ru

О том, почему такие случаи происходят в нашем обществе, Pravda.Ru поговорила с Сергеем Ряховским, членом Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ.

— Почему такое могло случиться? Ведь со школьной скамьи подростки знают о контрацепции, существуют родовые сертификаты, можно оставить ребенка в бэби-боксе, роддоме, если он совсем не нужен.

— Прежде всего, это, конечно, ужасная, страшная, бесчеловечная ситуация. Я сам многодетный отец, у меня шестеро детей, я сам из очень большой семьи, где у моих родителей 10 детей, и моя сестра младшая меня моложе на 26 лет. И, конечно, я очень благодарен моим родителям, что они дали жизнь всем детям, и каждый состоялся, и я могу сказать следующее: нет ясной четкой позиции по отношению к детям.

Вот вы упомянули бэби-боксы. Во многих странах мира бэби-боксы являются возможностью спасти жизнь, ведь мы говорим сейчас прежде всего о жизни ребенка. Но, к сожалению, в российском обществе — включая церковь, общественные организации, правительственные институты, Общественную палату и уполномоченного по правам ребенка — очень большой разброс мнений. Одни считают, что это некая уловка сатанинская, а другие говорят, что это возможность дать ребенку жить… И вот любой вопрос копни, к сожалению, — выявится эта двойственность, несогласованность…

Возьмем другой вопрос, концепцию. Конечно, это вопрос просвещения, вопрос того, что называется образованием. Но одни считают, что есть необходимость рассказывать о контрацепции. А другие считают, что не стоит просвещать, потому что это вводит людей в лишнее искушение, ребенок начинает думать о том, о чем ему в его возрасте не нужно думать.

Вспомним последнюю ситуацию в Боголюбово Владимирской области. Жители села выступили против строительства завода по производству контрацептивов, которые делают секс безопасным. И это несмотря на то, что это предприятие дало 200 рабочих мест — для такого села как Боголюбово это огромное количество. Там также планировали призводить детские памперсы. Но людей это не убедило. Их доводы: село названо в честь Бога, Боголюбово — любовь Божья, любовь к Богу, мы не можем производить то, что убивает. Господствуют совершенно противоположные мнения.

Хотя есть и вопросы, по которым, вроде бы, разногласий нет. Например, материнский капитал, когда люди, которые любят детей, будут рожать второго, третьего, четвертого, пятого, потому что это заложено Богом в нас, тем более в России колоссальная нехватка людей. У нас огромная территория, огромное пространство, и при этом плотность меньше десяти человек на квадратный километр.

— А какова ваша позиция?

— Я считаю, что жизнь дороже всего, и прежде всего нужно просвещение и создание позитивного образа хорошей, крепкой семьи. Российской семьи, ведь мы сейчас говорим о российской нации, о чем говорит президент, о чем говорят общественные деятели. И здесь очень важно укреплять, гармонизировать национальные, межнациональные, межрелигиозные отношения.

Мне кажется, здесь требуется очень, очень большая работа. Но наш народ научился выживать в любой ситуации, так что и здесь, безусловно, будет в конце концов найден подход.

Я не собираюсь осуждать эту женщину, ее уже, видимо, осудил Бог и человеческий суд. Она преступница, ей можно глубоко покаяться и вернуться, наверное, к образу человеческому.

— Как достучаться до женщин, планирующих убийство новорожденных детей? Может, дело в системе моральных ценностей?

Жизнь зарождается в момент, когда соединяется мужское и женское. Вспомним псалом 138, в котором великий псалмопевец Давид пишет: "Очи твои видели зародыш мой, когда он формировался в утробе матери, и не было еще дня, прожитого мной на земле, а ты уже знала все…" Честный медик скажет, что в момент зачатия, когда начался процесс творения жизни, это уже человек, а не просто эмбрион. Это жизнь. Надо отказаться от самой мысли об убийстве детей.

А еще у нас огромная проблема с отцовством. Многие женщины совершают эти страшные преступления только потому, что их бросают мужчины, мужья, люди, которые с ними в гражданском браке. Они не берут ответственность. К сожалению, потеряно отцовство. Это тоже очень важно.

Мне кажется, что здесь нужен комплексный подход, и лучшие умы России, церковь, гражданское общество должны задуматься об этом и провести очень глубокое исследование, как вернуться к тому образу, который когда-то был создан в нас Богом.