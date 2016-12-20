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Источник Правда.Ру

Анонимный меценат раздарил учителям $100 000

Общество

В городе Далласе "Секретный Санта" (или "Тайный Санта" — рождественская церемония анонимного обмена подарками) поздравил 322 учителей, подарив каждому из них по 400 долларов.

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Такие подарки получили учителя в 6 школах города. Неизвестный меценат пожертвовал денежные средства через одну из городских школьных организаций. Таким образом он хотел отблагодарить педагогов за их тяжёлый труд.

Многие осчастливленные преподаватели заявили о том, что потратят деньги на своих учеников, а точнее на благоустройство классов и покупку канцелярских принадлежностей, передает Лайф.

— Наконец-то моим ученикам не придётся делить одни ножницы на двоих, — рассказала преподавательница Edison Middle Learning Center.

А в прошлом году житель Огайо, пожелавший остаться неизвестным, решил сделать подарки покупателям двух местных торговых центров Wal-Mart. Он оплатил часть чужих покупок на общую сумму в 106 тысяч долларов. Анонимный "Санта Клаус" рассказал, что любит совершать необычные поступки в свой день рождения. В этом году он решил сделать подарки покупателям Wal-Mart. Около 70 тысяч долларов он оставил в одном торговом центре в Кливленде, и 36 тысяч — в Лорейне. Среди оплаченных покупок оказались детские игрушки, мебель, 70-дюймовые телевизоры и даже пара носков.

Несколько лет назад анонимным Сантой стал миллиардер Билл Гейтс. Билл Гейтс стал анонимным "Сантой" для 24-летней Рейчел, зарегистрированной на сайте акции под именем NY1227. В подарок от миллиардера она получила игрушечную корову, книгу о путешествиях National Geographic и свидетельство о пожертвовании в благотворительную организацию Heifer International, которое Гейтс сделал от имени NY1227.

Рейчел не сразу поняла, от кого она получила рождественские дары. На книге и на свидетельстве о пожертвовании было написано имя "Билл", однако она догадалась, о каком Билле идет речь только тогда, когда увидела фотографию, на которой Гейтс был изображен со всеми подарками. "Тогда, наконец, до меня дошло, что все подарки, которые я только что открыла, — пожертвование и прочее — были от Билла Гейтса. У меня просто челюсть отвисла", — поделилась впечатлениями Рейчел.

А вот подарок, который прислали 6-летней девочке из Нью-Йорка, не на шутку испугал ее бабушку. Пожилая женщина вместо игрушечного поезда для своей внучки получила по почте настоящее ружьё. Открыв посылку, доставленную компанией UPS и увидев содержимое — копии водительских прав и разрешение на скрытое ношение оружия, оформленное на некоего мужчину из Аризоны, бабушка незамедлительно вывела внучку из комнаты и вызвала полицию. Ружье в итоге забрали полицейские, а бабушке и ее внучке вскоре прислали поезд.

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