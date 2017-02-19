Сбежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков дал очередное интервью. На этот раз он рассказал об интересном предложении, которое сделали ему в Киеве. Вороненкова просят стать "специалистом по России" на Украине.
Экс-парламентарий сообщил, что пока ничего не ответил. Причем он подчеркнул, что подобные предложения поступали из "разных структур", передает РИА "Новости".
Напомним, Следственный комитет России ранее объявил Вороненкова в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. По сообщениям СМИ, он получил гражданство Украины и, уехав туда, сделал ряд резких заявлений в адрес России. Партия КПРФ также может исключить его из своих рядов за двойное гражданство.
На Украину экс-парламентарий уехал вместе с женой — оперной певицей и бывшим депутатом Марией Максаковой. Недавно она рассказала прессе, что заниматься политикой больше не хочет, а собирается продолжать строить творческую карьеру. Она сообщила, что планирует продолжать выступать на Западе и, возможно, в Национальном академическом театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко.
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